BOMPENSIERE. A proposito dell’emergenza idrica, il sindaco Salvatore Virciglio ha comunicato alla cittadinanza che l’autobotte per la fornitura di acqua potabile alla popolazione è stata posteggiata in via Principe di Scalea all’altezza del civico 171 (vicino il Tabacchi).

Il primo cittadino ha anche piegato che l’autobotte resterà collocata per i prossimi giorni e che, considerata la situazione di emergenza, appare necessario che si faccia un parsimonioso e giusto uso dell’acqua potabile fornita.