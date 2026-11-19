CALTANISSETTA. Sarà il coro femminile gospel Joy’s Chorus a inaugurare ufficialmente la Stagione Musicale di Caltanissetta, con un appuntamento speciale nella suggestiva cornice della Chiesa della Provvidenza, in occasione dei giorni dedicati alla Madonna della Provvidenza. L’appuntamento è fissato venerdì 20 novembre alle ore 19:15, al termine della Santa Messa, e vedrà il coro protagonista di un momento musicale di particolare intensità spirituale, sotto la direzione del maestro Raimondo Capizzi, direttore artistico della Stagione Musicale.

Un concerto che vuole andare oltre la semplice esibizione musicale, trasformandosi in un momento di raccoglimento, spiritualità e contemplazione. Attraverso le sonorità coinvolgenti del gospel e la forza espressiva delle voci femminili, il pubblico sarà accompagnato in un percorso di meditazione, preghiera e riscoperta di sé, dove la musica diventa linguaggio universale capace di parlare all’anima.

La scelta della Chiesa della Provvidenza non è casuale, ma rappresenta un messaggio preciso e un simbolo importante della filosofia che anima la nuova Stagione Musicale: portare la musica in tutta la città, raggiungere i quartieri, abitare i luoghi della comunità e restituire centralità anche a quelle chiese e a quegli spazi che, nel tempo, hanno perso visibilità e occasioni di partecipazione culturale.

Una stagione musicale diffusa, dunque, che non vuole fermarsi ai tradizionali luoghi dello spettacolo, ma diventare patrimonio di tutta Caltanissetta, raggiungendo ogni angolo del territorio e creando nuove occasioni di incontro, condivisione e bellezza. L’apertura affidata ai Joy’s Chorus assume così un significato ancora più profondo: iniziare il cammino musicale della città in un luogo di fede, nel segno della devozione mariana, della spiritualità e della partecipazione collettiva. La musica si fa preghiera, la voce diventa emozione e la comunità si ritrova intorno a un’esperienza capace di unire cultura e spiritualità.

Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare a questo speciale appuntamento, per vivere insieme un concerto diverso, fatto di meditazione, preghiera e musica, e per celebrare la Madonna della Provvidenza attraverso il linguaggio universale delle emozioni. La Stagione Musicale di Caltanissetta comincia così: uscendo dai luoghi consueti, entrando nel cuore dei quartieri e incontrando la città, una comunità alla volta.