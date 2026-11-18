VALLELUNGA. Il 16 novembre si è svolto il Consiglio Comunale di Vallelunga Pratameno. Prima della trattazione dei punti all’ordine del giorno, in qualità di Presidente del Consiglio Comunale, il presidente del consiglio Vilardo ha voluto rendere onore alla memoria del Dott. Pippo Montesano, a un anno dalla sua scomparsa: un uomo, un medico, un Sindaco e, soprattutto, un vallelunghese profondamente legato alla nostra comunità. Il Consiglio ha osservato un minuto di silenzio, seguito da un sentito applauso.

All’inizio della trattazione della variazione al bilancio di previsione 2026–2028, la Sindaca è stata invitata a illustrare le priorità dell’Amministrazione e gli interventi da finanziare attraverso l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione, nell’ambito della proposta predisposta dagli uffici comunali. Il provvedimento prevede l’utilizzo di 720.092,34 euro complessivi, così suddivisi:

67.394,05 euro di somme accantonate: 55.000 euro per il pagamento del TFS di ex dipendenti comunali e 12.394,05 euro per l’indennità di fine mandato spettante per legge agli eredi del compianto Sindaco Giuseppe Montesano. Si tratta di somme destinate all’adempimento di obblighi dell’Ente.

412.962,34 euro di somme vincolate, di cui 379.180,47 euro del Fondo Speciale della Convenzione 1846/2007. Questo fondo è destinato allo studio e alla realizzazione di interventi sul territorio per affrontare problematiche ambientali, valorizzare il patrimonio storico, artistico e culturale e migliorare la qualità della vita della collettività e lo spazio urbano.

Completano le somme vincolate 24.186,99 euro provenienti da concessioni edilizie e oneri di urbanizzazione, destinati a spese di investimento, e 9.594,88 euro per la compensazione del Fondo COVID, quale adempimento previsto dalla normativa. Per l’impiego delle risorse, la Sindaca Rosa Izzo ha indicato le seguenti priorità:

– pulizia straordinaria dei canaloni, regimazione delle acque e manutenzione straordinaria delle strade e delle opere di presidio;

– manutenzione degli immobili comunali, tra cui il Museo, l’ex Biblioteca e gli alloggi popolari;

– riqualificazione di un parco giochi e recupero di aree urbane degradate;

– acquisto di attrezzature e interventi di manutenzione per la scuola “Salvatore Quasimodo”;

– acquisto e installazione di corpi illuminanti fotovoltaici autoalimentati per le strade sprovviste di illuminazione.

239.735,95 euro di avanzo libero, destinati alla riqualificazione urbana e delle aree sportive, alla cura del verde pubblico, alla manutenzione straordinaria delle scuole elementari e delle strade, all’acquisto di arredi scolastici, attrezzature, macchinari, un impianto di pubblica illuminazione e terreni. Di questa somma, 41.103,41 euro sono destinati agli arretrati stipendiali da corrispondere ai dipendenti a seguito degli aumenti contrattuali previsti dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL).

Nel quadro delle finalità previste per le diverse risorse, l’Amministrazione, con il supporto tecnico degli uffici comunali, ha individuato le priorità da sottoporre al Consiglio. L’obiettivo illustrato è migliorare il patrimonio e gli spazi pubblici, contribuendo alla sicurezza, alla vivibilità del paese e al benessere dei cittadini. Il Consiglio ha approvato la variazione con il voto favorevole dei consiglieri di maggioranza e l’astensione del gruppo di minoranza.

Individuazione del nuovo revisore dei conti

Per la nomina del revisore unico dei conti per il triennio 2026–2029, si è proceduto al sorteggio fra 170 domande valide pervenute. È stato estratto il numero 80, abbinato alla ricevuta di domanda n. 9008. Il professionista individuato sarà contattato per acquisire la sua eventuale accettazione dell’incarico. La proposta, che comprendeva anche la determinazione del relativo compenso, è stata approvata all’unanimità dei presenti.

Comunità Energetica Rinnovabile e Solidale

* È stata approvata all’unanimità dei presenti la costituzione della Comunità Energetica Rinnovabile e Solidale, insieme agli schemi dello statuto e del regolamento.

Una CER permette a cittadini, enti e imprese di collaborare per produrre e condividere energia da fonti rinnovabili, con l’obiettivo di generare benefici ambientali, economici e sociali per il territorio. Un’opportunità per unire energia pulita, partecipazione e attenzione ai bisogni della comunità. Il presidente del consiglio ha infine ringraziato tutti i consiglieri per il contributo ai lavori dell’Assemblea, nel rispetto delle diverse posizioni e delle responsabilità di ciascuno.