CALTANISSETTA – Quasi venti minuti di intervento, toni durissimi e una serie di accuse politiche e amministrative. L’assessore al Bilancio e allo Sviluppo economico Guido Del Popolo affida a un video pubblicato sul proprio profilo Facebook la replica alle polemiche seguite all’addio a Forza Italia e all’adesione a Sud chiama Nord di Cateno De Luca, insieme al sindaco Walter Tesauro, all’assessore Calogero Adornetto e a tre consiglieri comunali.

«Tra Forza Italia e la città di Caltanissetta abbiamo scelto con la testa e con il cuore di stare dalla parte di Caltanissetta», afferma Del Popolo, rivendicando una decisione che considera necessaria per tutelare gli interessi del capoluogo nisseno.

Il primo destinatario delle sue critiche è l’ex sindaco Roberto Gambino, al quale contesta la richiesta di dimissioni rivolta a Tesauro. Del Popolo ricorda che lo stesso Gambino, eletto con il Movimento 5 Stelle, non seguì le successive scelte politiche di Giancarlo Cancelleri. «Che ti dovevamo dire allora? Dimettiti perché non hai seguito chi ti ha fatto diventare sindaco?», domanda polemicamente.

Ma l’affondo più pesante riguarda la gestione amministrativa. Del Popolo accusa la precedente giunta di non avere utilizzato tempestivamente un finanziamento regionale di 1 milione e 350 mila euro destinato al Centro per l’impiego, nonostante ripetuti solleciti, e di avere continuato a sostenere un canone di locazione di circa 70 mila euro annui.

«Potresti anche aver creato un danno erariale, questo io non lo so perché non sono un giudice contabile, ma lo chiederemo alla Corte dei Conti», dichiara l’assessore, annunciando la disponibilità a mostrare ai cittadini gli atti amministrativi che, a suo dire, documenterebbero le omissioni contestate. Un’ipotesi di responsabilità formulata da Del Popolo, non un accertamento della magistratura contabile.

Nel suo intervento richiama anche il finanziamento relativo alla Capitano Franco e la vicenda della piscina comunale, accusando Gambino di non avere mantenuto gli impegni assunti con la città.

Non meno dura la replica ad Annalisa Petitto. L’assessore ricorda l’uscita della consigliera dal Partito Democratico nel 2023, prima delle elezioni amministrative, contestandole la successiva presenza di esponenti del PD nelle liste civiche che sostenevano la sua candidatura a sindaco. «Noi non prendiamo in giro i cittadini come lei», afferma Del Popolo, accusandola di incoerenza nel giudicare il cambio di appartenenza politica dell’attuale amministrazione.

Una stoccata arriva anche all’ex assessore Mirisola, al quale Del Popolo attribuisce un risentimento legato alla revoca del precedente incarico in giunta. «Con questo passaggio in Sud chiama Nord non abbiamo assolutamente ricevuto alcun sottogoverno, quindi poltrone non ce ne sono. Può stare sereno», sottolinea, invitandolo a farsene una ragione.

La parte centrale dell’intervento riguarda tuttavia le ragioni della rottura con Forza Italia. Del Popolo punta il dito contro la gestione politica del partito sul territorio, citando il finanziamento regionale di tre milioni di euro all’Università Kore di Enna e richiamando il ruolo dell’onorevole Cardinale.

«Perché tre milioni non li hanno fatti avere al Consorzio universitario di Caltanissetta? Perché non li hanno fatti avere al Sant’Elia?», domanda l’assessore, precisando che la contestazione non è rivolta a Enna, ma alla mancata attenzione che, a suo giudizio, gli esponenti politici nisseni avrebbero riservato alla propria città.

Del Popolo sostiene che le richieste di intervento rivolte ai vertici di Forza Italia siano rimaste senza risposta, determinando una rottura ormai inevitabile. «Non può venire qualche politico da Mussomeli, del mio ex partito, a lavorare per gli altri territori. Non è possibile, non lo consentiremo».

Da qui la scelta di aderire al movimento di Cateno De Luca, del quale apprezza soprattutto il pragmatismo amministrativo e la capacità di difendere gli interessi territoriali. L’assessore rivendica inoltre circa 40 milioni di euro di investimenti in due anni da parte dell’amministrazione Tesauro, contrapponendo questi risultati alla precedente gestione Gambino.

La chiusura è un’ultima frecciata agli avversari: «Vi auguro tanta fortuna nelle vostre prossime avventure regionali e nazionali, ma se non ci doveste riuscire, tra due anni e mezzo potrete riprovarci. Lavorate un pochettino anche voi da consiglieri comunali, che la città ne ha veramente bisogno».

Un intervento destinato ad alimentare ulteriormente lo scontro politico cittadino, mentre il passaggio del sindaco Tesauro e dei suoi fedelissimi a Sud chiama Nord continua a provocare reazioni e a ridisegnare gli equilibri politici di Caltanissetta.