CALTANISSETTA. Dopo la fumata nera registrata nel precedente incontro, si è svolto l’incontro di Delegazione Trattante richiesto dalle OO.SS.(FP CGIL Ugl Autonomie, Cisl Fp, Uil Fpl, Siad Csa Cisal, FpCGIL Caltanissetta), registrando un esito positivo a seguito del confronto tra le parti. Un incontro che, a detta dei sindacati, ha finalmente riportato al centro del tavolo le esigenze dei 49 dipendenti attualmente in servizio presso il Centro, consentendo di raggiungere importanti risultati sul piano economico e di avviare un percorso condiviso su questioni attese da troppo tempo.

Le Parti hanno infatti raggiunto l’accordo sulla parte economica della contrattazione integrativa relativa alle annualità 2025 e 2026, dando così risposte concrete alle aspettative del personale e consentendo di superare una fase di incertezza che si trascinava da tempo. Altro risultato significativo riguarda la condivisione della necessità di avviare la procedura per le progressioni economiche orizzontali, oggi denominate Differenziali Economici di Professionalità (DEP), che non vengono riconosciute ai dipendenti da circa cinque-sei anni. Si tratta di un passaggio importante per restituire valore all’esperienza professionale, alle competenze acquisite ed alla crescita lavorativa del personale.

L’esito positivo del confronto rappresenta un segnale di ripartenza delle relazioni sindacali, nella consapevolezza che il CEFPAS, per svolgere pienamente il proprio ruolo e affrontare le sfide future, debba poter contare anche sulla valorizzazione delle professionalità e sul riconoscimento del contributo quotidiano dei propri lavoratori.

Le Parti, in uno spirito costruttivo e con l’obiettivo di dare continuità al percorso intrapreso, si sono date appuntamento a stretto giro per affrontare le ulteriori questioni ancora in sospeso, a partire dall’inquadramento giuridico ed economico del personale, tema centrale per garantire chiarezza, coerenza e adeguato riconoscimento delle professionalità presenti nell’Ente.

«L’incontro di oggi dimostra che, quando il confronto si concentra sui problemi reali dei lavoratori e si abbandonano le contrapposizioni, è possibile raggiungere risultati concreti. L’accordo economico per il 2025 e il 2026 e la prospettiva di riavviare le progressioni rappresentano passi importanti, ma non un punto di arrivo. Restano questioni fondamentali da affrontare, a partire dall’inquadramento del personale. Su questi temi continueremo a chiedere risposte, con determinazione e senso di responsabilità, nell’interesse dei lavoratori e del futuro del CEFPAS». Le Organizzazioni Sindacali confermano, pertanto, la propria disponibilità a proseguire il confronto, mantenendo alta l’attenzione affinché agli impegni assunti seguano atti concreti e tempi certi.