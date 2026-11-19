CALTANISSETTA. Si è svolto ieri l’incontro in videoconferenza tra Onde donneinmovimento e l’eurodeputato Leoluca Orlando, nell’ambito del progetto “Dalla misoginia online alla violenza – Conoscere, prevenire, contrastare”, dedicato alle comunità della manosfera, alle chat misogine e ai processi di radicalizzazione che alimentano odio e violenza contro le donne. Il confronto ha messo al centro un fenomeno che non può più essere liquidato come una degenerazione del linguaggio o una questione confinata alla rete. Le comunità della manosfera possono diventare luoghi di organizzazione, diffusione di ideologie misogine, propaganda discriminatoria, minacce e radicalizzazione. La violenza digitale non resta necessariamente digitale: può alimentare comportamenti, intimidazioni e violenza nella vita reale.

L’onorevole Leoluca Orlando si è impegnato ad avviare un’interrogazione scritta al Parlamento europeo, raccogliendo le adesioni di altri parlamentari, per chiedere alla Commissione europea il monitoraggio del fenomeno e la verifica dell’efficacia degli organismi e degli strumenti di coordinamento esistenti nel contrasto alla violenza di genere online. Il confronto ha evidenziato anche una questione politica fondamentale: il deficit di sovranità digitale europea. La dipendenza da piattaforme extra-UE, la scarsa trasparenza degli algoritmi e le difficoltà nella cooperazione investigativa possono limitare la capacità delle istituzioni di monitorare le reti misogine, individuare i responsabili, acquisire le prove e intervenire tempestivamente.

L’incontro con Orlando conclude una prima fase di approfondimento del progetto, che ha coinvolto la Polizia Postale e la Magistratura, mettendo a confronto le prospettive investigative, giuridiche e istituzionali. Per Onde donneinmovimento, contrastare la misoginia digitale significa andare oltre la denuncia dei singoli episodi: occorrono ricerca, prevenzione, formazione, responsabilità delle piattaforme e un coordinamento europeo capace di affrontare un fenomeno che attraversa confini nazionali e si sviluppa in spazi digitali spesso difficili da controllare. Da questo percorso nasce anche l’ambizione di costruire un Manifesto europeo contro la misoginia digitale: perché la libertà delle donne non può essere messa in discussione, né nelle strade né negli spazi virtuali.