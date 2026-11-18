Circa 400 delegati provenienti da ogni parte d’Italia, d’Europa e da altri continenti (per il Ministero degli Affari Esteri) in rappresentanza dei Ministeri, tutti appartenenti alle Funzioni Centrali, hanno raggiunto Riccione nei giorni 23 e 24 ottobre scorso, per dibattere sulle varie problematiche dei rispettivi Dicasteri. Anche una nutrita rappresentanza di lavoratori della Giustizia, in servizio negli Uffici Giudiziari di Caltanissetta, ha contribuito a incrementare l’importante e storica assise annuale. Dopo l’esauriente relazione introduttiva del Segretario Generale Massimo Battaglia, i delegati hanno trattato e messo in evidenza le varie difficoltà, ma in particolare, il delicato funzionamento del Ministero della Giustizia, unico Dicastero di rango Costituzionale (art. 110), nonostante le recenti assunzioni e le circa 10.000 unità stabilizzate di personale, già a tempo determinato perchè assunto, grazie ai fondi europei del PNRR, altri 1.500 già con provvedimento di proroga, saranno stabilizzati entro il prossimo 31 gennaio 2027. A certificare tutto ciò la presenza del dinamico Capo Dipartimento Lina Di Domenico che ha tracciato anche il travagliato percorso degli accordi, già sottoscritti, per 13.268 progressioni economiche, le (1500/2500) progressioni giuridiche verticali (prossima l’uscita del bando di concorso interno riservato), nonché il piano assunzionale, mettendo in risalto il primario contributo dell’Unsa, guidata da Massimo Battaglia che, con la sua esperienza ha “convinto” le altre sigle sindacali a sottoscrivere tutti gli accordi, compreso il nuovo Contratto Collettivo Integrativo di Amministrazione per i dipendenti del Dicastero della Giustizia, al palo da 16 anni. Iniziati i lavori, gli argomenti trattati dal Segretario Generale, hanno spaziato dal nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 2025-2027, sottoscritto il 6 agosto 2026, per la prima volta nella storia, in corso di vigenza contrattuale, all’orario di lavoro, alla settimana lavorativa di 36 ore (articolata su quattro giorni), il necessario aumento del buono pasto, ancora fermo a 7 euro ed il ripristino della “rapinata” indennità giudiziaria che ha depauperato la retribuzione del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie chiarendo, altresì, che solo un provvedimento legislativo potrebbe rimettere in risalto la particolarità del personale giudiziario appartenente tuttora all’Ordine Giudiziario(artt.3e4 Ordinamento Giudiziario). E’ chiaro che, qualora quest’ultimo necessario e doveroso riconoscimento particolare, dovesse trovare il percorso legislativo, ostacolato dalle solite “manfrine parlamentari”, il personale giudiziario sarà richiamato, così come nel lontano passato, ad azioni di protesta che metteranno a disagio il Comparto Giustizia. Non si è tralasciato di dibattere sul limite e l’utilità dell’uso della Intelligenza Artificiale nel Pubblico Impiego in generale e negli Uffici Giudiziari in particolare. Altri argomenti rilevanti sono stati trattati, come l’impiego straordinario dei Conducenti di Automezzi Speciali, ad esclusivo servizio dei magistrati sottoposti a provvedimento di tutela e scorta, ed i Cancellieri, che in udienza, quasi sempre, sbordano le ore di lavoro massimo, previsto dai contratti, i quali vengono remunerati con molto ritardo anche di qualche anno.Come ha ribadito più volte il Segretario Generale “doveri e diritti viaggiano insieme” e pertanto non solo il rispetto dei rinnovi contrattuali, ma anche le ulteriori tassazioni regionali e comunali che, a nostro modesto parere, riteniamo ingiuste e pertanto soggette al giudizio di Costituzionalità, percorso che la Segreteria Generale si è impegnata ad intraprendere nelle prossime settimane, a seguito di votazione unanime, così come la istituzione di una Commissione sulla disabilità che affronterà le varie difficoltà che vivono quotidianamente i disabili ed i loro familiari; questa Commissione affronterà, in parallelo, la delicata questione, unitamente a vari parlamentari che potranno far trasformare in interventi legislativi le necessità emerse nello studio di fattibilità. Anche il TFS/TFR (liquidazione) è stato un argomento importantissimo e discusso animatamente dalla platea che ha messo in risalto l’assurdità del fatto che il Pubblico dipendente che va in pensione, per anzianità di servizio o per raggiunti limiti di età, deve percepire le somme accumulate nel corso della vita lavorativa dopo almeno due anni, se non di più, nonostante tre sentenze della Corte Costituzionale, due delle quali, a seguito di ricorsi promossi dall’UNSA, hanno sollecitato il Parlamento ed il Governo, riconosciuta l’incostituzionalità del differimento e la rateizzazione del TFS/TFR. L’UNSA sostiene che le sentenze si devono rispettare tutte , a maggior ragione quelle della Corte Costituzionale. Rimaniamo in attesa delle decisioni del Giudice delle Leggi nella prossima udienza prevista per il prossimo 14 gennaio 2027. Tante le tematiche affrontate e deliberate, con grande soddisfazione degli astanti, dal più grande Sindacato Autonomo d’Italia.