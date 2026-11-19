RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO: Giuseppe Catania: «Accogliamo con moderato favore i timidi segnali di miglioramento della graduatoria generale, ma il peggioramento nell’indicatore Salute conferma le preoccupazioni sullo stato della sanità provinciale. I cittadini hanno bisogno di servizi, non soltanto di classifiche». La nuova indagine sulla Qualità della Vita 2026, realizzata da ItaliaOggi e Ital Communications in collaborazione con l’Università La Sapienza di Roma, restituisce per la provincia di Caltanissetta un quadro fatto di luci e ombre. Il recupero di tre posizioni nella graduatoria generale, che porta il territorio nisseno dal 107° al 104° posto nazionale, rappresenta certamente un segnale che va salutato con moderato favore. È un piccolo passo avanti che interrompe una tendenza negativa e che riconosce alcuni miglioramenti registrati in specifici ambiti. Non possiamo tuttavia ignorare che Caltanissetta rimane ancora nelle ultimissime posizioni della classifica nazionale e che, soprattutto, emergono elementi di particolare preoccupazione sul fronte della salute. L’indicatore Sistema Salute registra infatti un arretramento di una posizione: dal 21° posto del 2025 al 22° del 2026. Un dato che merita attenzione e non può essere sottovalutato. La perdita di una posizione costituisce un segnale da approfondire, soprattutto se letta insieme alle altre criticità che interessano il sistema sanitario provinciale. È proprio questo il punto sul quale ritengo sia necessario concentrare l’attenzione. Da tempo sto richiamando l’attenzione sulla situazione economico-finanziaria dell’ASP di Caltanissetta. I dati dei bilanci consuntivi 2023-2025 evidenziano un progressivo deterioramento del risultato economico: da un sostanziale equilibrio nel 2023, con un avanzo di circa 90 mila euro, si passa a una perdita di circa 970 mila euro nel 2024, fino ad arrivare a un risultato negativo di 9,12 milioni di euro nel 2025. A questo si aggiunge la contrazione della liquidità aziendale, diminuita di oltre 79 milioni di euro nell’arco di due anni. no numeri che richiedono spiegazioni puntuali e trasparenti, soprattutto perché devono essere messi in relazione con i risultati concretamente prodotti in termini di assistenza e qualità dei servizi. E sul fronte dell’accessibilità alle cure le preoccupazioni non mancano. I dati sulle liste d’attesa pubblicati dall’ASP, aggiornati all’8 novembre 2026, evidenziano tempi che in alcuni casi arrivano fino a 481 giorni per ottenere una prestazione specialistica o diagnostica. È difficile non cogliere una correlazione tra le criticità economico-finanziarie dell’Azienda, le difficoltà dei cittadini nell’accedere tempestivamente alle prestazioni e il progressivo arretramento registrato nell’indicatore relativo alla salute. La graduatoria di ItaliaOggi, da sola, non dimostra un rapporto causale tra andamento dei bilanci e qualità dell’assistenza. Tuttavia, la lettura congiunta di questi elementi restituisce un quadro che impone un approfondimento serio e non più rinviabile. Non basta che i conti vengano rappresentati attraverso investimenti e risorse disponibili: occorre verificare se queste risorse si traducano realmente in servizi, prestazioni, personale e tempi di risposta adeguati ai bisogni dei cittadini. La sanità provinciale deve tornare a essere una priorità assoluta. Occorre comprendere quali siano le ragioni delle perdite registrate, come siano state utilizzate le risorse, quali risultati abbiano prodotto gli investimenti e soprattutto quali iniziative concrete si intendano adottare per abbattere le liste d’attesa. Per queste ragioni ritengo indispensabile aprire un confronto pubblico con la Direzione strategica dell’ASP, coinvolgendo i sindaci della provincia, le rappresentanze istituzionali e gli operatori sanitari. Il recupero di tre posizioni nella graduatoria generale è un segnale da non disconoscere, ma non deve diventare un’occasione per nascondere le criticità ancora esistenti. La qualità della vita non si misura soltanto con una posizione in classifica. Si misura soprattutto con la possibilità, per ogni cittadino, di curarsi in tempi ragionevoli, ricevere servizi efficienti e trovare nel proprio territorio risposte adeguate ai propri bisogni. È su questo terreno che dobbiamo misurare i risultati della sanità nissena e l’efficacia di chi è chiamato ad amministrarla.

