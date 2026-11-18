Si è svolto oggi l’incontro tra il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, e Sud chiama Nord, nell’ambito del confronto sulla Legge di Stabilità regionale 2027-2029. Al centro della riunione, le proposte avanzate dal movimento guidato da Cateno De Luca, già illustrate nel corso delle conferenze stampa all’Assemblea regionale siciliana e contenute nel pacchetto di circa cento interventi trasmesso al Governo regionale.

L’incontro ha registrato un’apertura alla discussione su una serie di temi ritenuti prioritari da Sud chiama Nord, a partire dal rifinanziamento della Super ZES siciliana, con la proposta di destinare un miliardo di euro nel triennio 2027-2029, quale strumento di sostegno agli investimenti e allo sviluppo economico dell’Isola. Particolare attenzione è stata riservata alla situazione finanziaria degli enti locali, con la richiesta di incrementare il Fondo delle Autonomie Locali e garantire l’intangibilità delle somme stanziate per l’intero triennio, assicurando così ai Comuni certezza delle risorse e maggiore capacità di programmazione.

Tra gli altri argomenti affrontati, il finanziamento di un fondo per la progettazione riservato ai Comuni, l’aumento delle ore lavorative per il personale precario degli enti locali e il recepimento della normativa nazionale in materia di limiti ai mandati consecutivi dei sindaci. Il confronto ha riguardato anche l’incremento delle risorse destinate alle infrastrutture sportive comunali e il trasferimento ai Comuni delle aree demaniali già infrastrutturate, per consentire alle amministrazioni locali di gestire e valorizzare direttamente il patrimonio esistente.

«Abbiamo registrato un’apertura da parte del presidente Schifani alla discussione su alcuni dei temi che abbiamo posto al centro delle nostre proposte per la Legge di Stabilità 2027-2029», dichiara Cateno De Luca. «Il nostro obiettivo è dare risposte concrete ai Comuni siciliani, garantendo risorse certe per il prossimo triennio, affrontando la questione dell’integrazione oraria dei lavoratori precari e introducendo strumenti che consentano agli enti locali di programmare investimenti e migliorare i servizi. Sul fronte dello sviluppo economico abbiamo ribadito la necessità di rifinanziare la Super ZES siciliana con un miliardo di euro nel triennio 2027-2029».

«Abbiamo inoltre riproposto interventi normativi che non richiedono necessariamente nuove risorse, come il recepimento della disciplina nazionale sul mandato dei sindaci e il trasferimento ai Comuni delle aree demaniali già infrastrutturate. Il presidente Schifani, ha spiegato De Luca, si è riservato di approfondire con il proprio staff le tematiche che abbiamo focalizzato nel corso dell’incontro. Ci aggiorneremo nei prossimi giorni per individuare definitivamente quali misure il Governo regionale intende accogliere nell’ambito del pacchetto delle cento proposte che abbiamo presentato», conclude De Luca.