CALTANISSETTA. Nove anni di impegno, informazione e sensibilizzazione al servizio delle nuove generazioni. Il progetto “La prevenzione delle malattie sessualmente trasmesse”, promosso dai Governatori del Distretto Rotary Sicilia-Malta, prosegue il suo percorso con l’obiettivo di diffondere tra i giovani una maggiore cultura della prevenzione e della tutela della salute. L’iniziativa nasce in risposta all’allarme lanciato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità per il crescente aumento delle infezioni sessualmente trasmesse (IST), un fenomeno che interessa anche l’Italia e che coinvolge in maniera preoccupante le fasce più giovani della popolazione, in particolare i ragazzi tra i 15 e i 24 anni, come evidenziato dalle attività di sorveglianza dell’Istituto Superiore di Sanità.

Il progetto si rivolge agli studenti degli ultimi due anni delle scuole superiori, con incontri informativi dedicati alle modalità di contagio, ai rischi e soprattutto alle strategie di prevenzione. A coordinare le attività è una commissione distrettuale presieduta dal dott. Giuseppe Giannone e composta da otto membri distribuiti sul territorio. La Governatrice del Distretto Rotary Sicilia-Malta, Lina Ricciardello, ha riconfermato anche quest’anno la commissione, dando continuità a un’iniziativa che negli anni ha raggiunto numerosi istituti scolastici.

Le attività sono iniziate il 16 e 17 novembre presso l’Istituto C. M. Cafara di Mazzarino, diretto dalla dott.ssa Adriana Quattrocchi, e l’Istituto Mottura di Caltanissetta, diretto dalla dott.ssa Laura Zurli. Gli incontri sono stati realizzati grazie alla collaborazione del Rotary Club Valle del Salso, presieduto dalla dott.ssa Valentina Cucchiara, e del Rotary Club Caltanissetta, presieduto dalla dott.ssa Irene Collerone. A incontrare gli studenti sono stati il ginecologo dott. Giuseppe Giannone e l’infettivologo dott. Giuseppe Sportato, che hanno affrontato gli argomenti con rigore scientifico e un linguaggio diretto e accessibile. Particolarmente efficace la formula interattiva: attraverso biglietti anonimi, i ragazzi hanno potuto esprimere liberamente dubbi, domande e preoccupazioni, ricevendo risposte mirate e qualificate. Un’occasione di informazione e dialogo che conferma il valore dell’azione rotariana: mettere competenze e professionalità al servizio della comunità, promuovendo consapevolezza e comportamenti responsabili