Il lancio di GTA VI è atteso per la mezzanotte tra mercoledì 18 e giovedì 19 novembre , quando il nuovo capitolo della serie di Rockstar Games sarà disponibile su console. L’attesa per il videogioco, ambientato nella città fittizia di Vice City, ispirata a Miami, sembra avere già prodotto effetti sulle richieste di permesso dal lavoro in diversi Paesi.

Italia in testa per le richieste

Secondo un’analisi realizzata da Remote , azienda attiva nella gestione di buste paga e contratti di lavoratori internazionali, per la giornata di giovedì 19 novembre le richieste globali di permesso sono aumentate del 32% rispetto allo stesso giorno del 2025. Il dato italiano è ancora più marcato: nel nostro Paese la crescita raggiunge il 91% rispetto all’anno precedente.

Alle spalle dell’Italia si trovano l’India, con un incremento del 60%, l’Irlanda con il 57%, la Spagna con il 44% e il Regno Unito con il 42%. Seguono Portogallo, Francia, Paesi Bassi, Stati Uniti e Canada. Nel confronto con altri grandi appuntamenti monitorati dal 2022, l’uscita di GTA VI si colloca al terzo posto per aumento delle assenze.

Davanti al lancio del videogioco ci sono l’eclissi solare totale del 2024 negli Stati Uniti, che aveva triplicato le assenze, e la partita inaugurale dei Mondiali di calcio del 2026 tra Messico e Sudafrica, con un incremento del 67% tra i lavoratori messicani. GTA VI supera invece gli effetti registrati in occasione del Black Friday 2025 negli Stati Uniti, del lunedì successivo al Super Bowl 2026 e delle uscite di Battlefield 6 e Hollow Knight: Silksong.

Il peso della Generazione Z

A trainare il fenomeno sono soprattutto i lavoratori più giovani. Le richieste della Generazione Z sono quasi raddoppiate rispetto al 2025, con una crescita del 97%. Tra gli uomini appartenenti a questa fascia l’incremento arriva al 120%. Più contenuto il dato dei Millennials, al 27%, mentre la Generazione X registra una flessione del 5%.

Nonostante la coincidenza con il debutto del titolo, la maggior parte dei dipendenti avrebbe evitato di indicare esplicitamente il motivo dell’assenza. Nei moduli analizzati da Remote, soltanto un lavoratore su 170, pari a circa lo 0,6%, ha inserito riferimenti diretti a GTA , Grand Theft Auto, Vice City, Leonida o Rocksta