RIESI. Il 20 novembre ricorre il 37° anniversario dell’approvazione della Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, adottata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 1989. Una ricorrenza che coincide con la Giornata internazionale dell’infanzia e dell’adolescenza e che richiama l’attenzione sull’importanza di tutelare i diritti dei più piccoli e promuovere condizioni di crescita, benessere e inclusione.

Anche quest’anno il Comune di Riesi, su iniziativa della Vicesindaca Daniela Pasqualetto, ha accolto l’invito di ANCI e UNICEF Italia, aderendo a “Go Blue”, la campagna nazionale che coinvolge numerosi Comuni italiani nell’illuminazione di blu di monumenti ed edifici rappresentativi, quale segno simbolico di adesione e sensibilizzazione sui diritti dei bambini e degli adolescenti. Per l’occasione, a Riesi sarà illuminato di blu il Centro Polivalente Comunale “G. Butera”, in viale Don Bosco, la cui facciata raffigura proprio i volti dei bambini.

«Come negli anni precedenti, abbiamo voluto rinnovare la nostra adesione a “Go Blue”, scegliendo di illuminare il Centro Polivalente “G. Butera” – dichiara la Vicesindaca Daniela Pasqualetto –. È un gesto simbolico, ma importante, per richiamare l’attenzione della cittadinanza sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza e ribadire il nostro impegno a favore di politiche e iniziative che ne garantiscano la piena tutela, nel rispetto dei principi sanciti dalla Convenzione ONU».

Per favorire la conoscenza dei diritti riconosciuti dalla Convenzione, sul sito istituzionale del Comune di Riesi sono disponibili e scaricabili il testo della Convenzione ONU, il poster e il passaporto dei diritti. Sul portale UNICEF dedicato all’iniziativa “Go Blue” sarà inoltre possibile consultare la mappa dei monumenti e degli edifici illuminati nelle diverse città italiane, tra cui Riesi, per conoscere i Comuni che hanno scelto di partecipare a questa mobilitazione nazionale. Attraverso questa adesione, l’Amministrazione Comunale rinnova il proprio impegno nel promuovere la cultura dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, ricordando che la tutela dei bambini e dei ragazzi rappresenta una responsabilità condivisa che riguarda l’intera comunità.