CALTANISSETTA. L’ASP di Caltanissetta ha acquistato e consegnato tre nuove ambulanze agli ospedali di Gela, Mazzarino e Niscemi. I mezzi, già consegnati ai tre presidi dell’area sud, saranno impiegati nei trasferimenti interospedalieri urgenti e programmati, anche per pazienti che necessitano di assistenza intensiva durante il viaggio.

Ciascun presidio potrà contare su un mezzo di ultima generazione per il trasporto secondario, ossia il trasferimento di pazienti già presi in carico da una struttura sanitaria verso un altro ospedale per proseguire le cure o accedere a prestazioni specialistiche. Le ambulanze saranno utilizzate sia per i trasferimenti urgenti sia per quelli programmati.

A bordo sono presenti monitor multiparametrici, che consentono di controllare i parametri vitali durante il tragitto, e ventilatori meccanici, per garantire il supporto respiratorio quando necessario. Queste dotazioni permettono di impiegare i mezzi anche per il trasferimento di pazienti di rianimazione, con personale sanitario adeguato alle condizioni cliniche e alle esigenze assistenziali del singolo paziente.

L’acquisto rappresenta un investimento fondamentale per la sanità nissena. Per chi deve essere trasferito in un altro ospedale, il tragitto è parte del percorso di cura. Disporre di mezzi attrezzati nei tre presidi dell’area sud rafforza il collegamento con i centri specialistici e consente di mantenere durante il trasferimento il monitoraggio e il supporto respiratorio di cui i pazienti più complessi hanno bisogno.