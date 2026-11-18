CALTANISSETTA. Grande affluenza nella giornata della prevenzione organizzata dalla UIL FPC in TCC a Caltanissetta. Nella stazione mobile dell’ASP, posizionata all’interno del parcheggio dell’azienda di telecomunicazioni, le lavoratrici e i lavoratori hanno dato prova di grande sensibilità nei confronti di una tematica, quella della prevenzione oncologica, molto importante.

Gli screening seguono la giornata delle tavole rotonde in cui i medici hanno spiegato quanto sia importante la campagna di prevenzione, in una popolazione che aumenta la propria aspettativa di vita e , contestualmente, guarda con sempre maggiore attenzione ad una qualità della vita che passa anche attraverso i controlli.

La campagna di prevenzione, completamente gratuita, è una iniziativa fortemente voluta dal gruppo dirigenziale della UIL FPC che, attraverso il proprio referente territoriale ed RSU Salvatore Tulumello e la referente del Gau Cristina Alaimo, ha messo in piedi una macchina organizzativa che ha visto coinvolto gli uomini e le donne che operano all’interno di TCC, perché l’evento ha visto la partecipazione anche dei dipendenti delle attività vicine e dei loro familiari che hanno aderito allo slogan ” LA PREVENZIONE È DI TUTTI E PER TUTTI.