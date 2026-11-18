PALERMO – Si delineano nuovi scenari politici nel centrodestra siciliano in vista delle elezioni regionali del 2027. Un colloquio ai massimi livelli tra Fratelli d’Italia e Forza Italia avrebbe portato a un’intesa di massima che assegna agli azzurri il compito di indicare il candidato alla presidenza della Regione Siciliana.

L’accordo, secondo quanto si apprende, sarebbe maturato dalla volontà di accelerare i tempi e arrivare a una soluzione condivisa entro metà dicembre, in concomitanza con Atreju, la manifestazione politica organizzata da Fratelli d’Italia.

La strategia era stata anticipata dal commissario regionale di Forza Italia, Nino Minardo, dopo un confronto con i vertici nazionali del partito.

Tra i nomi che circolano figura quello del vicepresidente della Camera, Giorgio Mulè, considerato una delle possibili alternative qualora l’attuale presidente della Regione, Renato Schifani, decidesse di non ricandidarsi per un secondo mandato, nell’ambito di un’intesa politica con Forza Italia.

Proprio la posizione di Schifani rappresenta uno dei nodi centrali della trattativa. Un’eventuale rinuncia alla ricandidatura potrebbe essere accompagnata da una soluzione politica concordata con il partito.

Al momento, tuttavia, non è stata ufficializzata alcuna candidatura. La novità riguarda esclusivamente l’accordo politico di massima che attribuirebbe a Forza Italia la scelta del candidato presidente del centrodestra, senza che sia stato ancora individuato formalmente il nome su cui puntare.

La partita rimane dunque aperta, sia sul futuro politico dell’attuale governatore sia sull’eventuale individuazione di una figura alternativa. Le prossime settimane potrebbero risultare decisive per definire gli equilibri della coalizione e avviare ufficialmente la corsa verso Palazzo d’Orléans nel 2027.