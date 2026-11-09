Sutera. Il 13 e 14 novembre iniziative dedicate alla memoria di Lillo Zucchetto, poliziotto ucciso dalla mafia nel 1982

SUTERA. La comunità di Sutera, tramite il sindaco Carmelo Salamone, ha annunciato che il 13 e 14 novembre l’Amministrazione comunale di Sutera organizza due giornate di iniziative dedicate alla memoria del nostro concittadino Lillo Zucchetto, poliziotto ucciso dalla mafia il 14 novembre 1982.

Un programma di incontri, momenti commemorativi, iniziative culturali e occasioni di confronto per ricordare il suo sacrificio e riaffermare il valore della legalità, della giustizia e dell’impegno civile. Il sindaco ha sottolineato: “Intendiamo trasmettere alle nuove generazioni i valori per i quali Lillo ha sacrificato la propria vita, affinché il suo esempio continui a rappresentare un riferimento per tutta la nostra comunità. Invitiamo tutta la cittadinanza a partecipare a queste due giornate di memoria, riflessione e condivisione”.