ROMA (ITALPRESS) – Il ponte sullo Stretto di Messina genererà un PIL aggiuntivo complessivo di circa 146 miliardi di euro, di cui: nella fase di costruzione (7,5 anni) circa 23 miliardi, dei quali 6 miliardi sul territorio e 17 miliardi nel resto d’Italia; nei primi 30 anni di gestione circa 123,5 miliardi derivanti da 2,4 miliardi per la gestione e manutenzione dell’Opera e 121 miliardi per effetto dei benefici per il tessuto produttivo, il turismo e la logistica, dei quali 60 miliardi sul territorio e 63,5 nel resto di Italia. In sintesi, sommando le risorse necessarie per la costruzione e le spese previste per la gestione e manutenzione nei 30 anni successivi, l’impatto complessivo per il Paese si esprime con un moltiplicatore di 8,8 volte: ogni euro speso per realizzare, gestire e manutenere l’opera abilita la generazione di 8,8 euro cumulati per il sistema Paese. E’ quanto emerge da uno studio TEHA Group presentato nel corso di un convegno organizzato al Cnel “Il Ponte sul futuro: connettere territori, creare valore”

Nella fase di costruzione e nei primi 30 anni di gestione l’Opera sosterrà complessivamente circa 853.000 occupati (Full Time Equivalent), di cui: circa 140.000 nella fase di costruzione (7,5 anni) dei quali 110.000 dal territorio e 30.000 dal resto d’Italia; circa 711.000 nei primi 30 anni di gestione, dei quali 440.000 dal territorio e 271.000 dal resto d’Italia. Il progetto, che a partire dai 13,5 miliardi di euro di investimento genera nella fase di costruzione un giro d’affari complessivo che supera i 37 miliardi di euro, coinvolge una vasta gamma di filiere, andando ben oltre al solo comparto edilizio e ingegneristico: questa grande opera infrastrutturale avrà effetti significativi coinvolgendo imprese operanti nei comparti di manifattura, attività professionali, commercio e servizi correlati, sostenendo anche settori come IT e hospitality.

“I risultati ottenuti dimostrano che la costruzione del Ponte sullo Stretto di Messina e dei collegamenti stradali e ferroviari rappresenta una straordinaria opportunità economica per stimolare la crescita delle regioni coinvolte, attraverso effetti moltiplicatori in diversi settori industriali. Le grandi infrastrutture producono infatti benefici ampi, multidimensionali e di lungo periodo, che si manifestano lungo l’intero ciclo di vita dell’opera e coinvolgono una pluralità di dimensioni economiche, sociali, territoriali e ambientali. Gli impatti interessano direttamente i territori attraversati, ma si estendono anche al resto del Paese e, in alcuni ambiti, all’intero contesto europeo”, ha detto l’Amministratore delegato di TEHA, Valerio De Molli.

CIUCCI “INFRASTRUTTURA STRATEGICA PER MEZZOGIORNO ED EUROPA”

“Il Ponte è un’infrastruttura strategica per il Mezzogiorno, per l’Italia e per il sistema europeo dei trasporti, in grado di rafforzare l’integrazione territoriale, migliorare la competitività del Paese e completare un nodo fondamentale del Corridoio Scandinavo-Mediterraneo della rete TEN-T. La fase realizzativa determina importanti effetti in termini di investimenti, occupazione e attivazione delle filiere produttive. Con l’entrata in esercizio dell’infrastruttura il collegamento ferroviario assicurato dal ponte consentirà un riequilibrio modale in favore del trasporto su ferro con un arricchimento dell’offerta e conseguenti positivi riflessi sui costi di mobilità per l’utente finale”. Lo afferma l’Amministratore delegato della Stretto di Messina, Pietro Ciucci, commentando lo studio TEHA Group.

“Sono previsti benefici significativi e strutturali, anche in termini di integrazione urbana tra Messina e Reggio Calabria, maggiore competitività del sistema produttivo locale grazie alla riduzione dei costi logistici, sviluppo del sistema turistico e valorizzazione del potenziale strategico del sistema portuale del Mezzogiorno all’interno delle principali rotte commerciali del Mediterraneo”, aggiunge.

TZITZIKOSTAS “OPERA DI RILEVANZA EUROPEA, ITALIA HA RUOLO CENTRALE”

“Il ponte sullo Stretto di Messina non è soltanto un progetto italiano, è un’opera di rilevanza europea poiché va ben oltre il semplice collegamento tra Sicilia e Calabria. Si tratta di connettere persone, imprese e territori. Significa abbattere le barriere alla mobilità, rafforzare il nostro mercato unico e, naturalmente, avvicinare le regioni d’Europa”. Così Apostolos Tzitzikostas, Commissario europeo per i Trasporti sostenibili e il Turismo, intervenendo in videocollegamento al convegno “Il Ponte sul futuro: connettere territori, creare valore”. “Questa è esattamente l’ambizione che perseguiamo nella nostra politica europea dei trasporti: costruire una rete di trasporto europea realmente interconnessa, in cui la geografia non rappresenti più un ostacolo alle opportunità economiche e alla coesione territoriale. La rete transeuropea dei trasporti – prosegue – è il cuore pulsante di questa visione. L’Italia svolge un ruolo centrale in questo impegno, ospitando alcuni dei nostri progetti infrastrutturali più strategici.

“Si pensi, ad esempio, alla linea Lione-Torino, al tunnel del Brennero, al potenziamento dei collegamenti ferroviari nel Mezzogiorno e allo sviluppo dei porti, si tratta di componenti essenziali per una rete europea più integrata. Il ponte sullo Stretto si inserisce in questa stessa visione europea. L’opera può migliorare l’affidabilità e l’efficienza del trasporto di passeggeri e merci, sostenere lo sviluppo regionale, favorire gli scambi commerciali e il turismo, e rafforzare la resilienza strategica dell’Europa, inclusa la mobilità militare, contribuendo così anche alla sicurezza europea”.

LO BOSCO “GRANDE CERNIERA STRATEGICA DI CORRIDOIO TRANSNAZIONALE”

“Il valore di una rete non è dato dalla qualità ed estensione della rete, ma dal grado di interconnessione. Il ponte sullo Stretto è una grande ed essenziale cerniera strategica di un grande corridoio transnazionale europeo. L’integrazione sistemica della mobilità sostenibile e smart e della sicurezza del trasporto di persone e merci”. Lo afferma Dario Lo Bosco, Amministratore Delegato e Direttore Generale FS Engineering, intervenendo al convegno “Il Ponte sul futuro: connettere territori, creare valore”.

GEMME “PIÙ COMPETITIVITÀ E CONNESSIONI TRA MEZZOGIORNO ED EUROPA”

“Il Ponte sullo Stretto deve essere considerato non come un’opera isolata, ma come parte di un sistema infrastrutturale integrato capace di connettere territori, porti, aree produttive e grandi corridoi europei. Il suo valore dipenderà anche dalla qualità e dall’efficienza dei collegamenti stradali e ferroviari che uniranno Calabria e Sicilia”. Lo ha dichiarato l‘amministratore delegato di Anas, Claudio Andrea Gemme. “Anas – ha sottolineato Gemme – è impegnata a rafforzare questa rete con un piano industriale da 43,2 miliardi di euro al 2035, di cui 23,16 miliardi di euro destinati al Mezzogiorno. In particolare, rafforzare le reti di Calabria e Sicilia significa accompagnare la prospettiva del Ponte sullo Stretto con collegamenti efficienti verso aree interne, poli produttivi e nodi di scambio: il valore dell’attraversamento dipende anche dall’accessibilità dei territori che lo circondano. Per le nuove opere, infatti, sono previsti 4,83 miliardi in Calabria e 2,28 miliardi in Sicilia. Per la manutenzione, rispettivamente 1,21 miliardi e 2,44 miliardi.

Secondo l’ad di Anas, il Ponte rappresenta “un tassello strategico per completare il Corridoio Scandinavo-Mediterraneo e rafforzare il ruolo del Sud nelle reti europee e mediterranee”. “Infrastrutture efficienti – ha aggiunto – significano maggiore competitività per le imprese, tempi di percorrenza più certi e migliori opportunità di sviluppo economico e occupazionale. Un Mezzogiorno più accessibile e connesso rende più forte l’intera Italia”.

QUI LE PAROLE DI SCHIFANI

OCCHIUTO “PER CALABRIA OTTENUTI GIA’ OLTRE 4 MLD PER STRADE”

“Il Ponte sullo Stretto può avere la stessa funzione che ha avuto l’Autostrada del Sole. Quando si faceva l’Autostrada del Sole molti dicevano che erano matti perché in molte zone del Sud mancavano le strade; poi, siccome è stata fatta l’autostrada, sono state fatte anche le strade. Le grandi opere pubbliche sono attrattori di altri investimenti, ed è stato così anche nella storia recente con questo governo. Sono molto riconoscente all’esecutivo, e in modo particolare al ministro Salvini che ha sposato quest’opera con grande passione appena si è insediato, perché proprio grazie al ponte siamo riusciti a ottenere risorse importantissime già prima della sua costruzione”. Così il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto.

“Per dimostrare che quest’opera non è una cattedrale nel deserto, la Calabria ha già avuto dal governo nazionale 3,8 miliardi per la Strada Statale Ionica e altri 500 milioni per un’importante trasversale: oltre 4 miliardi trovati nel bilancio dello Stato in conto capitale, visto che l’Italia, a differenza di altri Paesi europei, non ha potuto finanziare le strade con il Pnrr – ha aggiunto -. Senza il ponte queste risorse non sarebbero mai arrivate. Del resto, la Calabria e la Sicilia stanno dimostrando di saper correre: secondo Banca d’Italia la Calabria è stata la regione che nel 2025 è cresciuta di più in Italia con un incremento del Pil dell’1,1%, confermandosi al primo posto anche nel primo semestre del 2026 con un +1,3%. Oggi il Mezzogiorno può vivere la stessa stagione di sviluppo che ha vissuto il Nord nei decenni passati, diventando la nuova frontiera della crescita economica europea”.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).