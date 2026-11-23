CALTANISSETTA. In occasione del 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, la Consulta comunale femminile di Caltanissetta richiama istituzioni e cittadinanza a un impegno che non si esaurisca nella celebrazione retorica della ricorrenza, perché la violenza di genere è meccanismo sistemico, profondo e di là dall’essere estirpato che necessita di interventi concreti, della singola cittadinanza e delle istituzioni.

Si parla spesso di femminicidio, e il 25 novembre ci ricorda le martiri del patriarcato. Ma di violenza non ne esiste una sola: prima dell’esito estremo, ci sono un continuum di violenze spesso invisibili. C’è la violenza fisica e quella sessuale. C’è quella psicologica, fatta di denigrazione, isolamento e controllo. C’è la violenza economica, che toglie autonomia e rende impossibile andare via. C’è lo stalking e c’è la violenza digitale, dalla diffusione non consensuale di immagini alle persecuzioni online. C’è la violenza assistita, che segna i figli e le figlie.

Infine c’è quella istituzionale: la vittimizzazione secondaria di chi, dopo aver denunciato, si sente non creduta o giudicata. Il nostro territorio non è un’isola felice. Nel bilancio 2025 della Polizia di Stato, il Questore di Caltanissetta ha riferito 69 ammonimenti per stalking e “codice rosso”, più 11 proposte per l’applicazione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza legate a casi di violenza domestica (fonte La Sicilia), senza considerare il sommerso, che resta enorme.

Sul fronte delle risorse, la Regione Siciliana ha annunciato 500 mila euro per centri e case di accoglienza (fonte Regione Sicilia). Sono segnali da riconoscere, ma si tratta di fondi regionali distribuiti su tutta l’isola e legati a bandi: non bastano a garantire stabilità a chi ogni giorno accoglie le donne e svolge un lavoro concreto con le vittime. Ma c’è di più e le cose a livello nazionale non vanno meglio. L’Italia accumula condanne internazionali perché, pur con leggi sulla carta adeguate, fatica ad applicarle davvero ed è dunque “considerata ancora gravemente inadempiente nell’applicazione pratica delle sue stesse leggi e riforme.” perché nelle sue aule di tribunale viene talvolta portata avanti una “cultura sessista e stereotipata”.(fonte Il Post)

In questo quadro pesa lo stallo sulla legge sul consenso. La Camera aveva approvato all’unanimità, il 19 novembre 2025, il testo che definisce violenza sessuale l’atto compiuto senza “consenso libero e attuale”, in linea con l’articolo 36 della Convenzione di Istanbul.

Al Senato, però, la parola “consenso” è sparita, sostituita dalla “volontà contraria” della vittima, e il provvedimento è rimasto fermo in commissione Giustizia. Spostare l’attenzione dal consenso al dissenso significa continuare a chiedere alle donne di dimostrare di aver detto no. È la stessa logica che Strasburgo ha stigmatizzato.

Anche in termini di prevenzione, le criticità sono enormi. Il 4 giugno 2026 il Senato ha approvato in via definitiva il ddl Valditara (78 voti favorevoli e 38 contrari): attività sull’educazione sessuo-affettiva vietate nella scuola dell’infanzia e primaria, e subordinate al consenso informato scritto dei genitori nelle scuole secondarie. Il ministro sostiene che l’educazione al rispetto continuerà; ma il rischio, denunciato da molte realtà educative, è che le scuole rinuncino per timore di contenziosi. Educare al rispetto, alle emozioni e al consenso non è indottrinamento: è la forma più efficace e meno costosa di prevenzione. Alla luce di ciò, non possiamo rimanere inerti celebrando con parole infarcite di retorica una data come il 25 novembre. Piuttosto, chiediamo:

– più risorse, stabili e programmate, ai centri antiviolenza e alle case rifugio del territorio, con un impegno del Comune che non dipenda solo dai bandi regionali: operatrici retribuite, supporto legale e psicologico, ospitalità in emergenza, percorsi di autonomia lavorativa e abitativa

– un’attenzione educativa strutturale: un protocollo tra Comune, scuole, CAV e associazioni per percorsi di educazione all’affettività, al rispetto e al consenso in ogni ordine di scuola consentito, e formazione per docenti e operatori

– formazione specifica e continua anche per sanitari e servizi sociali, per evitare la vittimizzazione secondaria

– un monitoraggio locale dei dati sulla violenza di genere, pubblico e annuale.

Ci rivolgiamo anche alle famiglie e alla cittadinanza, con l’invito a dare il consenso ai percorsi scolastici sull’educazione sessuo-affettiva e prendere posizione attiva sui temi legati alla violenza di genere. Ogni persona può fare la differenza. Un pensiero va inoltre alle donne che in questo momento sono vittime di una delle tante forme di violenza di genere. Dalla violenza si può uscire, anche se il percorso può essere difficile e arduo. Cogliere i segnali, anche quelli che sembrano innocui, è il primo passo. Se stai subendo un qualche tipo di violenza ricordati che non sei sola e che sia il 1515 (numero antiviolenza e stalking) che le forze dell’ordine possono darti il supporto di cui hai bisogno. Come Consulta comunale femminile ci impegniamo a restare al fianco dei centri antiviolenza e delle donne di questo territorio, e chiediamo alle istituzioni di fare altrettanto, con atti e risorse, affinché il 25 novembre non sia una vetrina in cui ci si ricorda di parlare di violenza di genere, ma sia la celebrazione di politiche attive e concrete nei nostri territori.