La Regione Siciliana si attiva per fare fronte alle conseguenze del maltempo che ha colpito l’Isola negli ultimi giorni. Sotto osservazione, in particolare, gli effetti sulle produzioni agricole.
«In relazione ai forti venti che hanno investito la Sicilia dalla seconda metà del mese di novembre – annuncia l’assessore Luca Sammartino – il dipartimento dell’Agricoltura sta predisponendo un avviso per una ricognizione di eventuali danni subiti dagli agricoltori. Le segnalazioni delle imprese consentiranno una quantificazione dell’impatto per rendere possibile un intervento, in tempi brevi, all’amministrazione regionale a supporto del comparto agricolo».