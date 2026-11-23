DELIA. Presso il Comune di Delia, il Lions Club Caltanissetta Pietrarossa ha promosso un “Evento di prevenzione Lions”, ovvero una giornata dedicata agli screening della vista, dell’udito e del diabete. Era prevista anche la presenza del camper per la prevenzione odontoiatrica, ma la mattina stessa il Club è stato avvisato che per problemi di natura meccanica il mezzo si è fermato in autostrada ed ha dovuto fare rientro in sede con un carro-attrezzi.

Grazie alla collaborazione del sindaco Gianfilippo Bancheri, la popolazione ha risposto con interesse agli screening gratuiti che per il secondo anno consecutivo i Lions portano in piazza Madrice del popoloso e vivo centro del nisseno. Fondamentale, infine, anche la collaborazione di Amplifon e di Aldo Allegrezza oltre che dell’@Ottica Pitruzzella srls di Emiliano Pitruzzella.