CALTANISSETTA. La Fondazione ITS Steve Jobs Academy ha ancora posti disponibili nel corso biennale post-diploma Tecnico TBM – Tunnel Boring Machine a Caltanissetta, realizzato con l’Impresa Pizzarotti & C. e l’I.I.S.S. “S. Mottura”: un percorso unico nel Mezzogiorno che forma i tecnici che guidano e mantengono in efficienza le TBM, le “talpe meccaniche” con cui si scavano le gallerie delle grandi opere (Pilota TBM e Meccatronico TBM), tra meccanica, elettronica e geotecnica. In Sicilia sono in corso sette progetti ferroviari con 175 km di gallerie e 19 TBM.

È un percorso di Istruzione Tecnologica Superiore riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, con diploma di V livello EQF: 1.080 ore di lezione con docenti universitari e professionisti del settore e 720 ore di stage in azienda. Possono partecipare i diplomati residenti o domiciliati in Sicilia, senza limiti di età. La quota di iscrizione è di 200 € l’anno. Le pre-iscrizioni sono aperte fino al 30 novembre 2026: https://forms.gle/Ez6jUi2KyZ91MnZN6 (scheda del corso: stevejobs.academy/tecnico-tbm-tunnel-boring-machine). Per informazioni: tel. 0933 351517 • WhatsApp 328 451 4254 (scrivici su WhatsApp, lun-ven 8:30-13:30 e 15:30-17:30) • info@stevejobs.academy • www.stevejobs.academy.