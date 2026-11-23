Due giorni all’insegna della musica, della partecipazione e della memoria quelli organizzati dall’Associazione culturale musicale “Santa Cecilia” di San Cataldo, che il 21 e 22 novembre ha coinvolto la comunità sancataldese in una serie di iniziative dedicate alla promozione della cultura musicale e alla celebrazione di Santa Cecilia, patrona dei musicisti.

Il primo appuntamento, svoltosi il 21 novembre, è stato dedicato all’Open Day della banda, un’iniziativa pensata per avvicinare grandi e piccoli al mondo della musica bandistica e far conoscere da vicino gli strumenti che compongono l’organico musicale. Fiati e percussioni sono stati protagonisti di una giornata che ha registrato una significativa partecipazione da parte della comunità. I ragazzi hanno avuto l’opportunità di conoscere, provare e sperimentare gli strumenti, dando vita anche a momenti di musica condivisa, all’insegna del divertimento, della curiosità e della socialità. Un’occasione preziosa per avvicinare le nuove generazioni alla musica e far comprendere il valore educativo e aggregativo dell’esperienza bandistica.

La mattinata del 22 novembre è stata invece dedicata alla celebrazione di Santa Cecilia, patrona della musica e dei musicisti. Quella di quest’anno rappresenta la terza edizione della sfilata organizzata dall’associazione in onore della Santa, un appuntamento che, anno dopo anno, vuole consolidare il legame tra la banda, la tradizione musicale e la comunità sancataldese La Banda “Santa Cecilia” ha attraversato le vie cittadine eseguendo alcune marce del tradizionale repertorio bandistico, portando la musica tra la gente e rinnovando un legame profondo con la storia e le tradizioni della città. Il corteo musicale ha preso avvio dal Monumento ai Caduti, proseguendo verso la Villa comunale e concludendo il percorso in piazza Crispi, accompagnato dalla partecipazione e dall’affetto dei cittadini.

Al termine della sfilata, i musicisti e i partecipanti si sono ritrovati presso la nuova sede della banda, ospitata nei locali della Società “G. Rizzo”, per un momento particolarmente significativo: l’inaugurazione della sala prove intitolata a Giuseppe Pilato, giovane membro della banda scomparso prematuramente.

La cerimonia ha rappresentato un momento di grande emozione per l’associazione e per quanti hanno conosciuto e condiviso il percorso umano e musicale di Giuseppe. All’iniziativa hanno preso parte il presidente della Società “G. Rizzo”, Prof C. Fascianella, e l’arciprete di San Cataldo, padre Alessandro Giambra, che hanno accompagnato questo importante momento di condivisione e ricordo.

Nel corso della cerimonia, il presidente dell’Associazione culturale musicale “Santa Cecilia”, Dott. Luca Tirrito, ha voluto ricordare Giuseppe Pilato, sottolineando il significato profondo di dedicargli uno spazio destinato alla musica, alla crescita e alla condivisione.

«Ogni nota che risuonerà tra queste mura, ogni accordo provato con impegno, ogni servizio o concerto che realizzeremo sarà accompagnato dal suo ricordo. Legare questa sede al nome di Giuseppe significa trasformare la nostalgia in un impegno quotidiano: continuare a fare musica con lo stesso spirito di servizio, con la stessa umiltà e con lo stesso amore che lui ci ha testimoniato».

L’intitolazione della sala prove non rappresenta soltanto un gesto commemorativo, ma anche un impegno a custodire e tramandare i valori che Giuseppe Pilato ha incarnato: la dedizione, la passione per la musica, lo spirito di appartenenza e la disponibilità verso gli altri.

Le due giornate hanno così raccontato il volto più autentico dell’associazione “Santa Cecilia”: una realtà che non si limita a fare musica, ma che promuove cultura, formazione, partecipazione e solidarietà, contribuendo a rafforzare il legame tra le generazioni e il senso di comunità.

Al termine delle iniziative, il maestro dell’associazione F. Chiappara ha voluto rivolgere un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno preso parte agli eventi, con un pensiero particolare ai ragazzi, protagonisti dell’Open Day, che con entusiasmo, curiosità e voglia di mettersi in gioco hanno contribuito a rendere la giornata un momento di condivisione e avvicinamento alla musica. Un ringraziamento speciale è stato rivolto anche ai soci dell’associazione, il cui impegno, la disponibilità e la collaborazione sono stati fondamentali per la riuscita delle due giornate. Un lavoro di squadra che testimonia ancora una volta il valore della partecipazione e dello spirito associativo, elementi indispensabili per portare avanti iniziative culturali e musicali a beneficio dell’intera comunità.

Questi appuntamenti rappresentano soltanto un piccolo assaggio delle iniziative che vedranno protagonista l’associazione nei prossimi mesi, attraverso un programma di eventi musicali e teatrali realizzati anche in collaborazione con altre realtà associative del territorio. Un percorso che si prepara ad accompagnare la “Santa Cecilia” verso un traguardo particolarmente importante: il 50° anniversario dalla sua fondazione, che sarà celebrato nel 2027 con numerosi eventi musicali pensati per rendere omaggio alla storia, al percorso e alle persone che, nel tempo, hanno contribuito a costruire l’identità dell’associazione.

Il prossimo appuntamento è già in programma per il 30 dicembre, con un evento di fine anno che sarà un’ulteriore occasione di incontro, musica e condivisione con la comunità sancataldese.

La “Santa Cecilia” guarda dunque al futuro con entusiasmo, forte delle proprie radici, della passione dei suoi musicisti e del desiderio di continuare a fare della musica uno strumento di cultura, aggregazione e crescita per l’intera città.