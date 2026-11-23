Sono115 i casi censiti, di questi 65 sono sommersi e mai approdati nelle aule giudiziarie, 292 le vittime individuate e 87 i sacerdoti segnalati. Sono i dati che riguardano la Sicilia del nuovo dossier firmato da Franceso Zanardi, presidente della rete L’abuso, che censisce la mappa degli abusi in ambiente clericale. La rete è l’ unica associazione italiana che riunisce i sopravvissuti agli abusi nell’ambito clericale. La mappa riguarda tutte le regioni italiane, e mette a frutto un archivio costruito in oltre 20 anni di attività incrociando 585 articoli di stampa, 54 schede investigative e il database iCODIS. Numeri che non rappresentano una stima di tutti gli abusi commessi, ma i casi documentati dall’associazione. Il precedente censimento, che aveva riguardato la Sicilia, contava 103 vicende e 270 vittime, 256 delle quali minorenni all’epoca dei fatti. Oggi il quadro si allarga: 244 uomini e 48 donne tra le persone identificate, 19 condanne definitive, sette di primo grado, cinque di secondo grado e quattro patteggiamenti. I dati ufficiali dettagliati della Sicilia saranno pubblicati il prossimo sabato nell’ambito di un’inchiesta nazionale condotta dalle vittime. Palermo conta 22 casi, Catania 18. “Quello che ci chiediamo – dice Zanardi – è cosa accade quando una denuncia arriva alle autorità ecclesiastiche Su 115 casi, per 103 non risultano disponibili informazioni sull’esito delle procedure canoniche. Un vuoto documentale che non dimostra automaticamente l’assenza di interventi, ma rende difficile ricostruire le risposte delle diocesi” Il caso giudiziario più emblematico arriva da Piazza Armerina. L’11 dicembre è attesa, al tribunale di Enna, la sentenza di primo grado per il vescovo Rosario Gisana e il vicario giudiziale Vincenzo Murgano, imputati di falsa testimonianza nel processo a don Giuseppe Rugolo, condannato definitivamente a tre anni per violenza sessuale su minori. La Procura di ENNA ha chiesto per entrambi due anni di reclusione senza sospensione condizionale