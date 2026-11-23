Anas (Gruppo FS Italiane) comunica che si sono concluse regolarmente, questa mattina, le operazioni di varo della stampella, primo elemento strutturale dell’impalcato di valle in direzione Trapani, nell’ambito dei lavori di realizzazione dei ponti laterali al Ponte Corleone, lungo la circonvallazione di Palermo.
Le attività si sono svolte senza particolari criticità per la circolazione. Durante le operazioni si è reso necessario esclusivamente un restringimento di corsia della durata di circa 15 minuti, senza dover procedere alla chiusura temporanea della carreggiata.
L’intervento rappresenta un ulteriore avanzamento dei lavori di potenziamento dell’infrastruttura, finalizzati al miglioramento della viabilità e della sicurezza lungo uno dei principali assi stradali della città.
Le successive operazioni di montaggio dell’impalcato proseguiranno secondo il cronoprogramma previsto, con ulteriori attività programmate per le giornate del 26 e 28 novembre.