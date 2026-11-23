MUSSOMELI – Il Comune di Mussomeli rende noto che, dalle ore 9:00 del 24/11/2026 alle ore 12:00 del 03/12/2026, presso la Biblioteca Comunale, i cittadini maggiorenni residenti nel territorio comunale sono chiamati a votare, in modo libero e pubblico, i progetti da finanziare e realizzare per l’anno 2026 con i fondi riservati alla Democrazia Partecipata. Il voto deve essere espresso improrogabilmente tra le ore 9:00 del 24/11/2026 e le ore 12:00 del 03/12/2026. Ogni avente diritto può esprimere la propria preferenza per uno dei 6 progetti ammessi compilando una sola scheda di votazione, a pena di annullamento del voto. Il votante deve apporre la propria firma nell’apposito elenco e indicare gli estremi di un documento di identità in corso di validità. Questi i progetti presentati:: 1)Mussomeli in scena: il teatro è di tutti; 2) Riqualificazione area verde via L. da Vinci e interventi di rigenerazione campetto parco urbano;3) Attività sportive per ragazzi; 4) Drive-in sotto le stelle … il cinema torna a Mussomeli; 5) Nel parco che vorrei; 6) Il cortile dell’arte.