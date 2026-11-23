SOMMATINO – Mentre a Sommatino il dibattito pubblico e l’attenzione delle liste civiche sembrano concentrarsi sugli avvisi per le iniziative natalizie e sulle manovre di posizionamento in vista delle prossime scadenze elettorali, una vicenda concreta legata alla creazione di venti nuovi posti di lavoro resta ferma al palo. Un immobilismo che pesa ancora di più in una realtà che negli ultimi trent’anni ha subito un calo demografico drammatico, con intere generazioni di giovani e tante famiglie costrette a lasciare il paese proprio per la mancanza di lavoro e di prospettive economiche. Di fronte a una crisi occupazionale e sociale così evidente, colpisce innanzitutto lo stallo amministrativo dell’iter presso l’ente commissariato. Non si comprende per quale ragione la Commissaria straordinaria non abbia ancora provveduto all’adozione della delibera richiesta già lo scorso 30 settembre 2026 dall’azienda interessata, un atto indispensabile da allegare alla domanda di partecipazione al bando. La scadenza originaria era fissata al 10 novembre e solo grazie a una proroga il termine è stato spostato al 10 dicembre. Il tempo stringe e ogni ulteriore ritardo rischia di compromettere un’occasione preziosa per invertire la rotta dello spopolamento.Accanto al nodo burocratico emerge una questione strettamente politica e istituzionale che investe l’intera assise cittadina. Nella seduta consiliare di venerdì scorso l’intero Consiglio comunale ha mantenuto il silenzio, senza che nessuno — dai gruppi consiliari presenti, tra cui Impegno in Comune di Angela Cocita (indicata come probabile candidata a sindaco, al pari di Lina Sciascia), fino al presidente Rosalba Sanfilippo, Presidente del Consiglio — abbia proferito parola o fatto alcuna menzione rispetto a questa concreta opportunità occupazionale che si presenta oggi ai sommatinesi. Di fronte a un’assise che non batte i pugni per difendere venti posti di lavoro mentre si concentra l’attenzione sugli appuntamenti delle festività natalizie, rinnovo con forza il mio invito alle dimissioni dell’intero Consiglio comunale. Allo stesso modo, appare ancora più grave il silenzio di CGIL e CISL, nonostante l’appello pubblico lanciato nei giorni scorsi sui canali social. Dietro questa mancata presa di posizione sembra esserci un calcolo legato agli equilibri politici locali. Viene da chiedersi se la creazione di lavoro a Sommatino non sia ritenuta una priorità oppure se il silenzio sia dovuto al fatto che la proposta arrivi da chi potrebbe essere candidato a sindaco in contrapposizione proprio alle aree di riferimento di Angela Cocita e di Lina Sciascia della CGIL. Evitare di sostenere un’opportunità per il territorio solo per non concedere un vantaggio politico a chi la promuove rappresenta un torto all’intera comunità: non basta dichiarare a parole di amare e voler salvare Sommatino se poi, nei fatti, non si sostengono iniziative concrete per fermare l’emigrazione giovanile e creare occupazione, lasciando il sospetto che a prevalere sia soltanto l’interesse per la poltrona. Qualora la pratica non dovesse sbloccarsi in tempi utili rispetto alla scadenza del 10 dicembre, non si escludono iniziative istituzionali presso le autorità sovraordinate — dal Prefetto alla Procura della Repubblica, fino all’Assessorato regionale delle Autonomie Locali, al Presidente della Regione e al Presidente della Repubblica — affinché si ottengano risposte chiare, tempi certi e la piena tutela dell’interesse pubblico. Sommatino ha bisogno di lavoro, futuro per le famiglie e trasparenza amministrativa, non di rinvii.” Così in una nota Gianluca Infuso

Gianluca Infuso