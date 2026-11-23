“L’inchiesta va avanti. Non ho nulla da dichiarare”. Lo ha scritto, in un messaggio, il procuratore di Caltanissetta Salvatore De Luca, ai cronisti che da questa mattina, assediano il palazzo di giustizia di Caltanissetta dopo il suicidio dell’ex capo della polizia Gianni De Gennaro. Dopo essere arrivato in tribunale, con le auto di scorta, e’ entrato nel cortile retrostante senza incrociare i giornalisti. Resta massimo il riserbo imposto dal procuratore. L’inchiesta dunque, sul depistaggio delle indagini legato alla strage di via D’Amelio e alla sparizione dell’agenda rossa. Per l’1 dicembre era stata fissata l’udienza del tribunale del Riesame, anche se e’ ritenuto probabile un rinvio su richiesta delle difese. L’udienza era stata stabilita dopo che i pm nisseni si erano visti rigettare dalla gip Giulia Zappala’ la richiesta di misure cautelari nei confronti degli indagati. Gli altri indagati, tutti accusati di depistaggio, sono l’ex ispettore di polizia in pensione Francesco Pacetto, l’ex collaboratore di giustizia Totuccio Contorno, la funzionaria del Dis Donatella Peruzzi, streta collaboratrice di De Gennaro, e il sottufficiale della guardia di finanza Massimo Carnicelli. I primi tre rispondono anche dell’accusa di aver agevolato Cosa nostra. Nello specifico, nell’atto di appello, l’accusa chiede il carcere per Donatella Peruzzi, gli arresti domiciliari per Francesco Pacetto e Salvatore Contorno, e la sospensione dall’esercizio dei pubblici uffici per Massimo Carnicelli. L’indagine ruota anche attorno alle pressioni esercitate su Contorno per impedirgli di rendere dichiarazioni ai pm nisseni, oltre all’occultamento o alla distruzione di materiale ritenuto delicato ai fini dell’inchiesta