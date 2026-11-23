Caltanissetta si prepara a entrare nelle case degli italiani attraverso le immagini e il racconto di Geo, la trasmissione di Rai 3 dedicata alla natura, ai territori, alle tradizioni e alle eccellenze del nostro Paese.

Il documentario «Visioni Nissene», realizzato dal regista Emiliano Viola, con la produzione di Videoloop SRL e la direzione della fotografia di Piergiorgio Simeoni, sarà trasmesso mercoledì 25 novembre, nella fascia oraria compresa tra le 16:00 e le 19:00, all’interno della trasmissione Geo su Rai 3.

Un’importante occasione di promozione e valorizzazione del patrimonio culturale, architettonico, paesaggistico ed enogastronomico di Caltanissetta.

L’iniziativa è stata accolta e sostenuta dalla V Commissione consiliare del Comune di Caltanissetta, che ha voluto favorire l’attenzione della troupe televisiva verso il nostro territorio, consapevole delle tante risorse che la città custodisce e che meritano di essere conosciute anche al di fuori dei confini provinciali.

«Sono particolarmente felice che questo lavoro trovi spazio in una trasmissione di rilevanza nazionale come Geo – dichiara Alessandra Longo, Presidente della V Commissione consiliare –. Quando abbiamo accolto il regista Emiliano Viola, abbiamo creduto fin da subito nell’importanza di questa opportunità. Caltanissetta ha tanto da raccontare: storia, monumenti, tradizioni, sapori, identità e bellezze spesso poco conosciute. Vedere tutto questo raggiungere un pubblico nazionale è motivo di orgoglio».

Un ringraziamento particolare viene rivolto all’architetto Michelangelo Lacagnina, referente dell’Ufficio Cultura del Comune di Caltanissetta, la cui collaborazione e disponibilità sono state fondamentali per accompagnare e supportare la troupe durante le riprese e rendere possibile la realizzazione dell’iniziativa.

«Desidero ringraziare personalmente l’architetto Lacagnina per l’attenzione, la professionalità e la collaborazione dimostrate. Credo fortemente che i risultati migliori nascano proprio dalla sinergia tra istituzioni, uffici comunali e professionalità che mettono le proprie competenze al servizio della città».

«Il nostro obiettivo – prosegue Longo – è contribuire a costruire una nuova narrazione della città, capace di superare stereotipi e pregiudizi e di mostrare le tante potenzialità del nostro territorio. La promozione turistica passa anche da queste occasioni, dalla capacità di fare rete e di aprirsi a nuove opportunità».

La Presidente rivolge inoltre un ringraziamento a Emiliano Viola per la professionalità e la sensibilità dimostrate nel raccontare il territorio e a Piergiorgio Simeoni per il prezioso lavoro fotografico.

«Invito tutti i cittadini a seguire mercoledì 25 novembre il documentario Visioni Nissene. Sarà bello ritrovare la nostra città attraverso uno sguardo esterno, capace di coglierne particolari, scorci e bellezze che talvolta noi stessi, abituati a viverli quotidianamente, rischiamo di non vedere più».

Una vetrina nazionale che deve rappresentare non un punto di arrivo, ma uno stimolo a continuare a investire nella promozione e nella valorizzazione di Caltanissetta e delle sue eccellenze.