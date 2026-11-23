Il “mistero che rimarrà è perché Gianni De Gennaro è stato, non dirò istigato perché sono giurista e so che cos’è l’istigazione, ma è stato portato al suicidio essendo una persona perbene. Questa è la realtà con la quale la coscienza degli italiani deve fare i conti oggi”. E’ quanto pensa l’ex premier nonché ex presidente della Corte costituzionale, Giuliano Amato, in relazione a quanto compiuto sabato dall’ex capo della polizia che si è tolto la vita sparandosi un colpo di pistola alla testa.

Il rapporto di Amato con De Gennaro ha radici antiche. I due hanno lavorato insieme soprattutto nel periodo in cui l’ex presidente della Consulta è stato ministro dell’Interno e poi presidente del Consiglio. In quegli anni “lo squalo” ricopriva incarichi di vertice nella polizia. Amato, facendo riferimento all’indagine dei pm di Caltanissetta che accusano De Gennaro di depistaggio in relazione alla strage di Via D’Amelio, si è poi detto “fortemente convinto” che l’ex capo del Dis abbia deciso di uccidersi anche perché “non ha retto all’idea di essere trattato per l’opposto di ciò che era” e di “dovere passare i prossimi dieci anni della propria vita, una vita ormai abbastanza avanzata, a dover contrastare questa accusa”.

L’ex premier non risparmia una stoccata all’indagine della procura nissena. “Io sono sempre stato dalla parte dei giudici nella mia vita – ha affermato – però, quando ti trovi davanti un uomo come De Gennaro, prima di partire con gli atti ufficiali, ma vedilo, parlaci, cerca di capire, prima di gettare un sasso in una situazione come quella”. E ancora: “questo in realtà non è stato fatto. Io non entro nell’indagine perché non ne so abbastanza, ma non riesco a non dire che quando leggo una riga scritta dal pubblico ministero in cui di De Gennaro si sottolinea l’estrema scaltrezza che porta alla spregiudicatezza. Io penso tra me e me: qui c’è una condanna che è già stata pronunciata”, ha aggiunto.

Per Amato la notizia della morte è stata “sconvolgente”. “Ho saputo solo dopo che lui si era confidato con altri, nei mesi scorsi, sul cruccio dovuto a questa indagine che poi è stata resa pubblica più di recente. Con me non l’aveva fatto. Avevamo parlato, avevamo l’abitudine di vederci, di parlarci. Ci conoscevamo da tempo immemorabile e ci siamo sempre fidati l’uno dell’altro”. L’ex presidente del Consiglio ha quindi ricordato il lungo rapporto professionale e personale che lo legava a De Gennaro. “Avevamo l’abitudine di incontrarci a fine agosto per un caffè, lui veniva nella mia casa in Toscana”, ha concluso.