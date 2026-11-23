Presentata una mozione consiliare per un programma pluriennale di interventi e misure compensative a favore dei residenti.

Il gruppo consiliare RIPRENDIAMOCI LA CITTÀ, attraverso il consigliere comunale Giampiero Modaffari, ha presentato una mozione finalizzata a impegnare l’Amministrazione comunale a destinare risorse economiche commisurate agli introiti derivanti dalla Fiera di Ottobre alla riqualificazione dell’area di Santa Germana e all’adozione di concrete misure compensative a favore dei cittadini residenti.

La Fiera di Ottobre rappresenta una delle tradizioni commerciali e popolari più significative della nostra città. Un appuntamento che merita di essere tutelato, valorizzato e sostenuto, anche attraverso una programmazione capace di migliorarne progressivamente l’organizzazione e la qualità degli spazi che la ospitano.

Non può, tuttavia, essere trascurato il contributo che il quartiere Santa Germana e i suoi residenti assicurano ogni anno alla riuscita della manifestazione.

Per diversi giorni, infatti, i cittadini della zona convivono con limitazioni alla circolazione, difficoltà di accesso alle proprie abitazioni, riduzione delle possibilità di parcheggio, incremento del traffico, rumori e inevitabili disagi connessi alla presenza delle attività fieristiche.

Si tratta di sacrifici sostenuti nell’interesse dell’intera comunità e che, proprio per questo, meritano attenzione e risposte concrete da parte delle istituzioni.

Secondo una prima ricognizione, gli introiti comunali derivanti dai canoni per l’occupazione del suolo pubblico durante la Fiera sarebbero stimabili in circa 30.000 euro per edizione, importi che dovranno essere puntualmente verificati attraverso i rendiconti degli uffici competenti.

La proposta avanzata dal gruppo consiliare è chiara: prevedere annualmente, attraverso gli ordinari strumenti di bilancio e nel rispetto degli equilibri finanziari, risorse di importo tendenzialmente corrispondente al gettito fieristico effettivamente disponibile, da destinare a un programma pluriennale di riqualificazione di Santa Germana.

Gli interventi dovrebbero interessare prioritariamente la manutenzione delle strade e dei marciapiedi, l’illuminazione pubblica, il miglioramento della viabilità, l’accessibilità, il verde, l’arredo urbano e il decoro complessivo del quartiere.

La mozione propone, inoltre, l’attivazione di un confronto preventivo con i residenti e le attività economiche, l’adozione di misure per ridurre i disagi durante la manifestazione e la valutazione di eventuali forme di ristoro per pregiudizi specifici e documentabili, laddove giuridicamente e finanziariamente sostenibili.

«Non chiediamo di sottrarre risorse alla Fiera, né intendiamo mettere in discussione una manifestazione che appartiene alla storia e all’identità di San Cataldo», dichiara il consigliere Modaffari. Chiediamo, piuttosto, che una parte importante del valore economico generato dalla manifestazione possa tradursi in benefici concreti e duraturi per il quartiere che la ospita. Santa Germana non può essere considerata soltanto uno spazio da utilizzare per alcuni giorni all’anno: è un quartiere nel quale vivono famiglie, cittadini e operatori economici che hanno diritto alla medesima attenzione riservata al resto della città».

L’iniziativa non nasce da una logica di contrapposizione politica, ma dalla convinzione che sia possibile individuare un punto di equilibrio tra la valorizzazione della Fiera, le esigenze degli operatori commerciali e la qualità della vita dei residenti.

«Non proponiamo privilegi per Santa Germana, ma un principio di equità amministrativa: quando un quartiere mette i propri spazi al servizio di un evento che produce benefici per tutta la città, è ragionevole che una parte delle risorse generate contribuisca stabilmente alla sua cura e al suo miglioramento».

Il gruppo consiliare RIPRENDIAMOCI LA CITTÀ auspica, pertanto, che la mozione possa trovare il più ampio consenso tra tutte le componenti del Consiglio comunale, indipendentemente dalle appartenenze politiche.

La riqualificazione di Santa Germana non deve essere interpretata come una rivendicazione di parte, ma come un investimento nell’interesse generale della città, capace di migliorare anche le condizioni organizzative e l’attrattività della stessa Fiera.

«La nostra proposta è semplice, concreta e realizzabile attraverso una seria programmazione amministrativa. Ci auguriamo che il Consiglio comunale sappia coglierne lo spirito costruttivo e trasformarla in un impegno condiviso. La Fiera è patrimonio di tutti i sancataldesi. Anche i benefici che essa genera devono contribuire al miglioramento della nostra città, a cominciare dal quartiere che ogni anno la accoglie».