L’assessorato regionale dell’Istruzione e della formazione professionale ha pubblicato l’avviso che destina 24 milioni di euro del Fondo sociale europeo Plus 2021-2027 al finanziamento del quarto anno dei corsi di Istruzione e formazione professionale (IeFp), destinati ai giovani in possesso di un diploma di scuola secondaria di primo grado che scelgono un percorso formativo alternativo ai tradizionali licei e istituti di istruzione secondaria di secondo grado.

I corsi consentono di acquisire una qualifica professionale spendibile in tutta Europa.

Gli enti di formazione, accreditati nel Catalogo dell’offerta formativa, possono presentare la progettazione esecutiva e le richieste di finanziamento dalle ore 14 del prossimo 1 dicembre fino alle ore 12 del 7 dicembre 2026. I finanziamenti saranno assegnati secondo l’ordine cronologico di presentazione con procedura a sportello.

L’avviso è disponibile a questo link.