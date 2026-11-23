CALTANISSETTA. Spazio Vuoto Teatro PROPONE lo spettacolo “Resta Viva”: Direzione e regia di Ilaria Giammusso. Lo spettacolo nasce da una visione totale della violenza sulle Donne, imponendo quindi di guardarla in ogni sua forma: fisica, verbale e psicologica.

Gli attori in scena muovono i primi passi disorientati, attraverso i testi di autori noti e con l’utilizzo del corpo come mezzo espressivo. Loro si fanno testimoni, in un crescendo di emozioni, di tanti e diversi episodi di violenza. “Resta Viva” è un grido di rabbia; è una richiesta di tutela della libertà della Donna, e mira a sensibilizzare il pubblico ad una maggiore attenzione verso un fenomeno che troppo spesso si è costretti a sentire, ma troppo spesso si sceglie di ignorare. Lo spettacolo è ad ingresso gratuito e patrocinato dal Comune di Caltanissetta. Si terrà al Teatro Margherita il 27 Novembre 2026 alle ore 20,30.