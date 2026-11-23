BUTERA. Il sindaco Giovanni Zuccalà ha annunciato una stretta su coloro che abbandonano i vestiti in disuso. Lo ha fatto dopo l’ennesimo episodio di avvenuto abbandono di vestiti in via Milano. “Sabato 21 novembre – ha raccontato – alcuni volenterosi operai della Impianti SRR ATO 4 Caltanissetta Provincia Sud , hanno rimosso tutti i rifiuti o vestiti da via Milano. È un’attività che ha un costo extra che pagano tutti i cittadini, anche quelli che non ne sono responsabili”.

Il sindaco ha poi spiegato che il Decreto ” Terra dei fuochi ” tende a punire pesantemente chi si macchia di quello che, oramai, è considerato un reato, punibile con sanzione di circa 1000 euro e la reclusione. “Credo – ha detto – che tutti i cittadini sanno perfettamente che i vestiti in disuso possono essere conferiti al CCR. Eppure, dopo appena 2 giorni, assistiamo allo stesso scempio dell’abbandono in via Milano”. E poi l’annuncio finale: “Per quelli che hanno immaginato che le videocamere non funzionano, vi informo che nei prossimi giorni verranno pubblicati sui social e sui totem i video dei contravventori”.