Nell’ambito delle quotidiane attività di controllo del territorio a tutela della sicurezza dei cittadini, i Carabinieri della Sezione Radiomobile del Reparto Territoriale di Gela hanno tratto in arresto in flagranza di reato un 30enne di origini tunisine, ritenuto responsabile di violazione di domicilio aggravata, resistenza a Pubblico Ufficiale aggravata dall’uso di armi e lesioni personali. Nello specifico, nei giorni scorsi, l’uomo, in evidente stato di alterazione psicofisica, si è introdotto all’interno della veranda di una privata abitazione. I proprietari di casa, allarmati dai rumori, hanno immediatamente richiesto un intervento al Numero Unico di Emergenza 112. Giunti tempestivamente sul posto, i Carabinieri hanno individuato l’indagato il quale, nel tentativo di sottrarsi al controllo e guadagnarsi la fuga, ha opposto resistenza estraendo un’arma da punta e brandendola con fare minaccioso; i militari sono riusciti a disarmare e bloccare l’individuo, mettendolo in sicurezza. Al termine delle formalità di rito, il 30enne è stato posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria in attesa della celebrazione del rito direttissimo. All’esito dell’udienza, il Giudice ha convalidato l’arresto; valutate le circostanze del fatto – e in particolare la limitazione dell’intrusione alla sola area esterna di pertinenza e l’assenza di intenzioni aggressive nei confronti dei residenti – il Tribunale ha ritenuto non disporre alcuna misura cautelare a carico dell’indagato. L’operazione rientra nel più ampio dispositivo di prevenzione da parte del Comando Provinciale Carabinieri di Caltanissetta teso a reprimere fenomeni di illegalità e di degrado urbano, con particolare attenzione al controllo delle aree sensibili del territorio.Si precisa che il procedimento è nella fase delle indagini preliminari e, come previsto dalla Costituzione, per l’indagato vale il principio di presunzione di innocenza fino alla condanna definitiva.