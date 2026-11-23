“Le malattie cardiovascolari rappresentano tuttora la principale causa di morbilità e mortalità in Italia. Proprio per questo, momenti di confronto scientifico assumono un valore strategico non solo per l’aggiornamento professionale, ma anche per la tenuta del Servizio Sanitario Nazionale. La prevenzione cardiovascolare non può più essere ridotta ad un semplice elenco di raccomandazioni cliniche, ma richiede una visione integrata, multidisciplinare e multiprofessionale”, queste le parole del Presidente dell’OMCeO provinciale Giovanni D’Ippolito al termine dell’evento formativo di sabato 21 novembre 2026. “Come Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri- ha poi aggiunto- sentiamo forte la responsabilità di promuovere la cultura della prevenzione e di sostenere la formazione continua ed il confronto dei Medici, affinché l’evidenza scientifica si traduca sempre in buona pratica clinica al servizio dei Cittadini”.

Il corso di formazione dal titolo “Cuore in salute: strategie innovative e percorsi integrati per la prevenzione cardiovascolare” ha visto la partecipazione di numerosi e qualificati relatori, tra i quali i medici Sonia Dell’Oglio, Luigi Scarnato, Pino Carbone, Calogero Geraci, Filippo Calì, Salvatore Di Leo, Fiorella Privitera, Giovanni Principato, Salvatore Pasqualetto e Paola Sanfilippo. L’evento rientra nel ciclo di appuntamenti sulla prevenzione organizzati dall’OMCeO nisseno con la collaborazione dell’Asp di Caltanissetta e il contributo della FNOMCEO.

“La prevenzione cardiovascolare è sempre storicamente stata molto importante perché da quello partono sostanzialmente i presupposti per poter prevenire quelle che sono le patologie cardiovascolari- ha dichiarato uno dei due moderatori, Carmelo Tonelli Direttore dell’U.O.C. Cardiologia- U.T.I.C. dell’ospedale “Vittorio Emanuele” di Gela, che ha poi proseguito- negli ultimi anni sono venuti fuori tutta una serie di farmaci che sono veramente in grado efficacemente di intervenire sulla prognosi e sul futuro dei nostri pazienti. Anche l’ambito della stratificazione del rischio è cambiato molto, oltre i fattori di rischio tradizionali si sono aggiunti nuovi fattori di rischio su cui si sta concentrando l’attenzione”.

Di nuove terapie farmacologiche ha parlato anche il Direttore dell’U.O.C. Cardiologia-U.T.I.C. del Sant’Elia di Caltanissetta Giovanni Longo. “Oggi esistono dei nuovi farmaci per il controllo del colesterolo, per ridurre appunto l’obesità, che rappresenta un fattore di rischio indipendente per gli eventi cardiovascolari, che introdotti nella terapia standard possono contribuire a ridurre e a controllare il rischio residuo dei pazienti già affetti da patologie e da eventi cardiovascolari”, ha sottolineato il moderatore. “È importante cercare di individuare i fattori di rischio, condividerli con colleghi e pazienti, anche non patologici in questo momento, per poter anticipare l’evento acuto e- ha evidenziato ancora – evitare che il paziente entri in un percorso di prevenzione secondaria affetto da una malattia con reliquati”.

Nel corso della mattina si è discusso di prevenzione primaria e secondaria, quindi epidemiologia, impatto degli stili di vita, diabete, obesità, menopausa, ma anche delle terapie di ultima generazione nella gestione della ipercolesterolemia e ipertensione, Digital Health e infine il territorio e il coordinamento tra professionisti. “Ci siamo confrontati riguardo ai rapporti esistenti tra medico di medicina generale e specialista ambulatoriale e tra questi e i cardiologi ospedalieri- ha dichiarato la cardiologa Paola Sanfilippo- da tale confronto è emerso che per far fronte a una sempre più crescente richiesta di salute è indispensabile una stretta integrazione tra queste figure, al fine di massimizzare le risorse e ridurre le richieste inappropriate”.

Il medico di medicina generale, grazie al rapporto diretto e costante con i pazienti, ha la possibilità di “monitorare i fattori di rischio cardiovascolari e intercettare prima la possibilità di sviluppare malattie cardiovascolari- ha affermato il MMG Salvatore Pasqualetto- valutare prima quelli che sono i fattori di rischio modificabili quali pressione, fumo, obesità, dislipidemia e quando ci sono delle manifestazioni cliniche di questa malattia collaborare e integrarsi con lo specialista cardiologo”.