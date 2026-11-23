Si è concluso con un incontro dedicato alla Farmacovigilanza il ciclo dei quattro appuntamenti formativi promossi dall’Ordine dei Farmacisti, presieduto da Barbara Iraci, per approfondire il nuovo ruolo del farmacista e l’evoluzione della professione. Dopo gli incontri dedicati agli screening, alla prevenzione cardiovascolare e alle ispezioni in farmacia, l’ultimo appuntamento ha posto l’attenzione sull’importanza della segnalazione delle sospette reazioni avverse ai farmaci, strumento fondamentale per la sicurezza delle cure.

A tenere le lezioni sono state le Dirigenti Farmaciste delle ASP di Caltanissetta ed Enna, la dottoressa Maria Gellina, la dottoressa Elisitea Ferrera e la dottoressa Francesca Cafà. «Il farmacista non è soltanto colui che dispensa il farmaco, ma un professionista che ascolta, osserva e contribuisce concretamente alla tutela della salute. Non serve avere la certezza del rapporto tra farmaco ed effetto avverso per segnalare un sospetto: è proprio la segnalazione che consente agli organismi competenti di approfondire e valutare», ha dichiarato la Presidente Barbara Iraci. Il percorso formativo ha accompagnato i farmacisti nell’approfondimento delle nuove responsabilità legate alla Farmacia dei Servizi, alla prevenzione e alla sicurezza delle cure. «Non siamo proprietari della nostra professione, siamo custodi temporanei. Abbiamo ricevuto un patrimonio di conoscenze, valori e tradizioni che abbiamo il dovere di preservare, arricchire e trasmettere alle generazioni future. Il valore di una professione si misura anche da ciò che siamo capaci di lasciare a chi verrà dopo di noi», ha concluso la Presidente Barbara Iraci.