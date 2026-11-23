Un contro j’accuse. Pacato come era nello stile di Gianni De Gennaro, ma inconfutabile. Una verità che l’ex numero uno della Polizia e dell’Intelligence, un numero uno rimasto tale nell’immaginario collettivo istituzionale, ha sancito con la più grande delle prove possibili: la sua vita.

In definitiva è questo il senso della lettera indirizzata al procuratore distrettuale antimafia di Caltanissetta, Salvatore De Luca, scritta da De Gennaro poco prima di spararsi un colpo di pistola alla tempia. Un contro j’accuse probabilmente argomentato con riscontri, dati di fatto, indicazioni e precisazioni meticolose, secondo il metodo investigativo che prima ancora delle inchieste antimafia, della svolta della grande lezione umana e professionale dell’incontro con Giovanni Falcone, erano valse la stima e la fama di segugio, negli anni ’70, al giovane Commissario calabrese agli esordi alla Questura di Alessandria, alla guida della sezione antinarcotici della Squadra Mobile di Roma ed alla Criminalpol del Lazio. Una verità, quella di Gianni De Gennaro, sottoscritta col suo sangue.

“La verità è nel fondo di un pozzo: lei guarda in un pozzo e vede il sole o la luna; ma se si butta giù non c’è più né sole né luna, c’è la verità”, scrive Leonardo Sciascia nel “Giorno della Civetta”, ma le motivazioni e le verità su un suicidio dalla ratio psicologica e dall’impatto istituzionale tanto dirompenti, non sono certo rintracciabili nel pozzo della tenuta dell’ex Capo della Polizia a Fonteblanda, nella maremma toscana, dove si è tolto la vita. Il contesto abbraccia l’intero mosaico delle tante, troppe, verità dietro altre verità e ancora dietro ulteriori apparenze di autenticità della storia della Repubblica.

Dall’8 settembre e dall’armistizio di Cassibile comprendente un memorandum segreto sugli esponenti mafiosi siciliani che avrebbero in qualche modo “agevolato” il pacifico riscontro popolare allo sbarco alleato in Sicilia, ai sospetti di possibili deviazioni a favore dello stragismo politico negli anni di piombo del terrorismo, e gli intrecci con cosa nostra in Sicilia di Gladio, la struttura militare segreta antisovietica in ambito Nato. E ancora, dalla Loggia P2 a vari tentativi di golpe, dal delitto Moro agli omicidi del presidente della Regione Siciliana Piersanti Mattarella e del segretario del Pci siciliano Pio La Torre, dall’uccisione del generale dalla Chiesa a quella del Consigliere Istruttore Rocco Chinnici. E inoltre, dalla sistematica eliminazione degli investigatori e dei giornalisti in prima linea contro la mafia, Boris Giuliano, Ninni Cassarà, Mario Francese, Pippo Fava e tanti altri, al maxiprocesso. Fino alle stragi Falcone e Borsellino ed al processo a Giulio Andreotti.

Un mosaico di segreti di Stato e di vicende varie, dei quali ogni Capo della Polizia e dei servizi segreti ha avuto diretta o indiretta cognizione. Misteri, enigmi e segreti, dei quali De Gennaro ha avuto personale cognizione solo dal 2000 in poi quando venne nominato Capo della Polizia, assumendo via via un ruolo di catalizzatore e di equilibrio nell’ambito dei poteri istituzionali e dei vertici delle maggiori aziende nazionali del settore della difesa e delle infrastrutture. Un potere subordinato all’autorità politica dei vari governi succedutisi negli ultimi decenni.

Un contesto che Gianni De Gennaro ha attraversato da protagonista in lungo e in largo, per oltre un quarto di secolo, sempre da “fedele servitore dello Stato” come gli ha riconosciuto il governo, quasi tutta la politica e a macchia di leopardo la stampa, alla quale è destinata la seconda lettera con l’intestazione “a chi la vorrà pubblicare”.

Una lettera circoscritta alla totale estraneità rispetto alle contestazioni delle ipotesi per le quali indaga la procura nissena, e più in generale a tutti i sospetti più o meno interessati sollevati sul suo ruolo ai vertici della Polizia e degli apparati di sicurezza. Una missiva pubblica priva dei particolari suscettibili di violazioni di segreti istruttori e dintorni, ma altrettanto incisiva.

Isolato, emarginato, braccato? “Il potere logora chi non ce l’ha”, come ripeteva Andreotti? Affatto, ma l’obbligatorietà dell’azione penale che ha determinato l’avvio dell’inchieste della Procura di Caltanissetta su ulteriori presunti depistaggi su Borsellino, oltre a quello processualmente accertato di Arnaldo La Barbera, hanno probabilmente provocato nel prefetto ex tutto, come veniva definito negli ultimi tempi oltre allo storico appellativo di “squalo”, l’opposto di ciò che sostiene Confucio e cioè: “Molto potente è soltanto chi ha se stesso in proprio potere”.

E Gianni De Gennaro, che si era convinto di essere stato trasformato da cacciatore in preda, ha ritenuto assolutamente necessario per conservare intatta la propria reputazione interloquire letteralmente dall’aldilà col Procuratore De Luca per sancire che affermava assolutamente il vero, scegliendo un epilogo da cavaliere senza macchia.

Un epilogo che lascia sgomenti per la caparbietà e irremovibilità da samurai giapponese col quale è stato attuato. Un samurai che ha creduto che fondere con la morte i propri pensieri rappresentasse il più alto livello di verità e giustizia.