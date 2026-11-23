Il Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta mette a disposizione dei Comuni della provincia un finanziamento complessivo di 260.000 euro per sostenere la realizzazione di manifestazioni ed eventi in occasione delle festività natalizie. L’intervento sarà attivato attraverso la pubblicazione di un apposito avviso pubblico rivolto alle amministrazioni comunali.

L’iniziativa punta a valorizzare le realtà locali e ad animare i centri urbani attraverso un programma diffuso di appuntamenti culturali, spettacoli, intrattenimento e manifestazioni legate alle tradizioni natalizie. Un’occasione per favorire la partecipazione dei cittadini, incentivare l’arrivo di visitatori e promuovere le peculiarità dei diversi territori.

«Ho voluto fortemente che si realizzasse una nuova finestra di contributi destinata ai Comuni del comprensorio nisseno, perché ritengo fondamentale dare a tutte le amministrazioni locali l’opportunità di valorizzare le proprie comunità – dichiara Gianluca Bruzzaniti, delegato del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta agli Eventi, Sport, Turismo e Sviluppo Economico –. Vogliamo rendere l’intera provincia attrattiva dal punto di vista culturale e turistico, attraverso un calendario di manifestazioni capace di richiamare visitatori, sostenere le attività commerciali e far conoscere le identità dei nostri territori. Allo stesso tempo, intendiamo offrire ai cittadini momenti di svago, condivisione e spensieratezza, portando nelle comunità il calore e la magia del Natale».

L’iniziativa guarda anche alle ricadute economiche delle festività, con particolare attenzione al commercio, alla ristorazione e alle attività ricettive. «Il Natale non deve essere soltanto un momento di festa, ma anche un’opportunità per generare benefici concreti per il tessuto economico locale. Le manifestazioni possono rappresentare un volano per il turismo e per le attività produttive. Il nostro intento è consentire a ogni Comune, grande o piccolo, di cogliere questa opportunità e ottenere un ritorno sia culturale sia economico».

«Sin dal mio insediamento ho fortemente creduto nel ruolo attivo di coordinamento e sostegno nei confronti delle amministrazioni locali che il Libero Consorzio è chiamato a svolgere. Questo ennesimo intervento va proprio nella direzione di una collaborazione istituzionale concreta, finalizzata a distribuire opportunità e risorse sul territorio e a contribuire allo sviluppo economico e turistico della provincia», conclude Bruzzaniti.

Al primo avviso pubblico, rivolto ai Comuni della provincia, sarà affiancato un secondo bando destinato agli enti privati e alle associazioni, con l’obiettivo di ampliare ulteriormente l’offerta di manifestazioni e iniziative natalizie e arricchire il calendario degli eventi da realizzare in tutto il territorio provinciale.