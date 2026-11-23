Ancora una volta, la Fondazione Sicana conferma il proprio impegno concreto al fianco della scuola, dei giovani e delle realtà che promuovono la crescita culturale del territorio. presieduta da Giuseppe Di Forti, la Fondazione si distingue per una vicinanza costante e attiva alle iniziative di valore che animano la comunità, trasformando il sostegno economico in un vero investimento sul futuro e sulla creatività delle nuove generazioni.

È proprio in quest’ottica che Fondazione Sicana ha voluto sostenere la terza edizione del Concorso Nazionale Video di Filosofia, conferendo il primopremio della rassegna. A rappresentare la Fondazione sul palco del Teatro comunale «Regina Margherita» di Caltanissetta, nella giornata conclusiva di giovedì 19 novembre, è stata la segretaria, la dottoressa Giusy Montante, testimoniando la volontà di esserci non solo come partner finanziario, ma come presenza partecipe accanto agli studenti e agli organizzatori.

Il bilancio dell’evento: 47 video da tutta Italia nel segno di Spinoza

Celebrata in occasione della Giornata Mondiale della Filosofia, la manifestazione — promossa dall’Associazione Culturale «Rosario Assunto» con il patrocinio del Comune di Caltanissetta, del Liceo «Ruggero Settimo» e della Società Filosofica Italiana — ha registrato numeri da record: 28 istituti superiori provenienti da quasi tutte le regioni italiane si sono sfidati con 47 cortometraggi ispirati al pensiero di Baruch Spinoza e al tema «Deus sive Natura».

Ad aggiudicarsi il primo posto, premiato da Fondazione Sicana, è stato il corto «Dialogo sulla paura del futuro e della Natura» della classe 4A del Liceo Scientifico «Giuseppe Seguenza» di Messina (realizzato da Marco Cambria e Claudio Cannavò, con le musiche per arpa di Caterina Genitori e il coordinamento della professoressa Stefania Celona). Secondo posto per «Ex Natura» di Nina Moretti (Liceo Artistico «Giovanni XXIII» di Milano, prof.ssa Elena Palazzini), mentre il bronzo è andato ai padroni di casa del Liceo Scientifico «Alessandro Volta» di Caltanissetta con «Spinoza nell’attualità» (Ennio Bellavia, Lorenzo Cordaro, Gabriele Ippolito e Gioele Pastorello, coordinati dalla prof.ssa Assunta Gallo Afflitto).

Ospiti e prospettive future: il progetto «Giardino di Sofia»

La cerimonia, che ha unito in presenza e a distanza scuole da nord a sud, ha visto la partecipazione del presidente di giuria Zap Mangusta, del presidente onorario Piero Zanetov in collegamento da Roma e l’emozionante intermezzo musicale del cantastorie siciliano Nonò Salamone.