Vigili del fuoco impegnati a MESSINA per una complessa operazione di recupero di un’autobetoniera che è precipitata nel torrente sottostante a viale Annunziata. Sul posto la squadra del distaccamento Nord. Non ci sono feriti, secondo quanto scritto i vigili del fuoco che al momento presidiano il mezzo dal quale fuoriesce del carburante. I soccorritori sono impegnati nelle delicate operazioni di messa in sicurezza definitiva dell’area prima di procedere al successivo recupero del mezzo.
Messina, autobetoniera precipita nel torrente Annunziata: fortunatamente nessun ferito
Lun, 09/11/2026 - 18:27
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