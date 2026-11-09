Messina, autobetoniera precipita nel torrente Annunziata: fortunatamente nessun ferito

Vigili del fuoco impegnati a MESSINA per una complessa operazione di recupero di un’autobetoniera che è precipitata nel torrente sottostante a viale Annunziata. Sul posto la squadra del distaccamento Nord. Non ci sono feriti, secondo quanto scritto i vigili del fuoco che al momento presidiano il mezzo dal quale fuoriesce del carburante. I soccorritori sono impegnati nelle delicate operazioni di messa in sicurezza definitiva dell’area prima di procedere al successivo recupero del mezzo.