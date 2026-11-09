Salute

Messina, autobetoniera precipita nel torrente Annunziata: fortunatamente nessun ferito

Redazione

Messina, autobetoniera precipita nel torrente Annunziata: fortunatamente nessun ferito

Lun, 09/11/2026 - 18:27

Condividi su:

Vigili del fuoco impegnati a MESSINA per una complessa operazione di recupero di un’autobetoniera che è precipitata nel torrente sottostante a viale Annunziata. Sul posto la squadra del distaccamento Nord. Non ci sono feriti, secondo quanto scritto i vigili del fuoco che al momento presidiano il mezzo dal quale fuoriesce del carburante. I soccorritori sono impegnati nelle delicate operazioni di messa in sicurezza definitiva dell’area prima di procedere al successivo recupero del mezzo.

Primo Piano

il Fatto Siciliano

Cronaca

banner italpress istituzionale banner italpress tv

Attualità

Politica

Rassegna Stampa

Dalla Provincia

Necrologi di Caltanissetta