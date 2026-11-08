Caltanissetta. Un gruppo di soci del Rotary Club in visita alla Tenuta Regaleali

CALTANISSETTA. Un nutrito gruppo di soci del Rotary Club di Caltanissetta ha partecipato ad una visita guidata presso la Tenuta Regaleali, immersa tra le colline dell’entroterra siciliano, tra Caltanissetta e Palermo. Una delle realtà vitivinicole più rappresentative della Sicilia, la Tenuta ha offerto ai partecipanti l’occasione di vivere un’esperienza all’insegna della conoscenza, della cultura enologica e della valorizzazione delle eccellenze del territorio. Ad accogliere la delegazione rotariana sono stati il responsabile della Tenuta, Giulio D’Amore, insieme al socio del Club e Direttore Amministrativo della stessa, Fabio Tornatore, e alla Presidente del Rotary Club di Caltanissetta, Irene Collerone.

Dopo un breve ristoro di benvenuto, gli ospiti sono stati accolti nella sala conferenze della Tenuta per l’apertura dei lavori. A seguito dei saluti istituzionali della Presidente Irene Collerone e dell’intervento di Fabio Tornatore, Giulio D’Amore ha ripercorso la storia della Tenuta Regaleali, illustrandone le origini, l’evoluzione e la visione contemporanea, con particolare attenzione al legame profondo tra impresa, territorio e tradizione. A seguire, ha introdotto un tema di grande attualità: il consumo responsabile.

Particolarmente apprezzato l’intervento della dott.ssa Donatella Buscemi, psicologa, docente presso l’Università Auxilium e sommelier, che ha guidato i partecipanti alla scoperta del vino “Bianco” attraverso un originale percorso sensoriale. Un’esperienza che ha accompagnato gli ospiti, passo dopo passo, dall’emozione dell’attesa prima della degustazione, all’osservazione visiva, all’esplorazione olfattiva e, infine, all’assaggio, mostrando come la degustazione sia un’esperienza che coinvolge i sensi, la percezione e la consapevolezza.

La giornata ha rappresentato un’importante occasione di incontro, confronto e approfondimento, nella quale la conoscenza del vino si è intrecciata con la cultura del consumo consapevole e con la scoperta di una realtà che costituisce un patrimonio significativo dell’identità siciliana. A rendere ancora più suggestiva la visita, il paesaggio autunnale della Tenuta, con i suoi colori variegati, i profumi della terra e gli scorci che raccontano il fascino e la ricchezza del territorio. Un’esperienza che ha saputo coniugare convivialità, cultura e amicizia rotariana, confermando il valore delle occasioni di incontro capaci di promuovere la conoscenza delle eccellenze locali e il legame con il territorio.