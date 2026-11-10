Serradifalco. Il sindaco Burgio sulla gestione del Lago Soprano da parte del Libero Consorzio: “Risultato politico istituzionale di grande rilievo”

SERRADIFALCO. Soddisfazione: è quella che il sindaco Leonardo Burgio ha espresso per l’avvenuta approvazione in consiglio provinciale della delibera con la quale il presidente dell’ente provinciale avvia formalmente la rinuncia alla gestione della riserva naturale del Lago Soprano. In una nota ha manifestato ed espresso il suo compiaciuto punto di vista: “Ci sono battaglie che non si possono abbandonare. Battaglie che attraversano gli anni, le amministrazioni, le difficoltà, le delusioni e, qualche volta, anche le amarezze più profonde. Quella per il nostro Lago Soprano è una di queste.

Il Consiglio del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta ha approvato una deliberazione importantissima: un atto di indirizzo che impegna il Presidente dell’Ente ad avviare formalmente la rinuncia alla gestione della Riserva Naturale Orientata Lago Soprano e a sostenere il passaggio della gestione al Comune di Serradifalco. È un risultato politico e istituzionale di grande rilievo. Ma, soprattutto, è il riconoscimento di una battaglia che la nostra comunità porta avanti da troppo tempo.

Da Sindaco, sento innanzitutto il dovere di ringraziare Basilio Martino, consigliere provinciale e Vicesindaco di Serradifalco, che ha seguito e sostenuto questa battaglia anche all’interno del Consiglio del Libero Consorzio, contribuendo a trasformare una rivendicazione del nostro territorio in un atto istituzionale concreto, appoggiato dai Consiglieri provinciali, Rosario Carapezza, Antonio Cuvato, Gioacchino Comparato, Annalisa Petitto.

Un ringraziamento anche al senso di Responsabilità del Presidente della Provincia Walter Tesauro. Un ringraziamento particolare va al Presidente del Consiglio Comunale Daniele Territo, che ha fatto della difesa del Lago Soprano una battaglia personale e istituzionale, senza mai arretrare, anche nei momenti più difficili e un grazie sincero a Ennio Bonfanti, Presidente del WWF Sicilia Centrale, che insieme, volontari e a quanti hanno creduto in questa causa hanno denunciato, documentato e combattuto per anni lo stato di abbandono della Riserva.

Una battaglia fatta di segnalazioni, esposti, iniziative pubbliche e persino gesti provocatori, come l’autodenuncia ai Carabinieri per il prelievo simbolico di una foglia d’erba: un modo forte, paradossale e coraggioso per richiamare l’attenzione delle istituzioni su una situazione diventata insostenibile. Voglio ringraziare tutte le associazioni ambientaliste che hanno dato voce a questa battaglia, Italia Nostra, Legambiente, LIPU e WWF, e tutti coloro che, in forme e momenti diversi, hanno contribuito a tenere accesa l’attenzione sul futuro del nostro lago. Ma voglio anche ricordare una cosa che ritengo fondamentale: questa è una battaglia che le amministrazioni comunali che ho l’onore di rappresentare portano avanti sin dal 2015.

Non è una rivendicazione nata oggi, né una posizione assunta per convenienza o per circostanza. È una convinzione che abbiamo mantenuto nel tempo, attraverso interlocuzioni istituzionali, richieste, solleciti, proposte, iniziative e tentativi di collaborazione. Il Lago Soprano è stato ed è parte integrante della nostra visione di sviluppo, tutela ambientale e valorizzazione del territorio. Non a caso, il suo recupero e la sua valorizzazione hanno trovato spazio anche nel nostro programma elettorale.

Ricordo con amarezza le tante occasioni in cui abbiamo guardato il nostro lago senza poter fare tutto quello che avremmo voluto. Ricordo le denunce, le richieste rimaste senza risposte concrete, le preoccupazioni delle associazioni, gli incendi devastanti e soprattutto quello del luglio 2023, che ha distrutto diversi ettari di vegetazione e habitat naturale. Ricordo il senso di impotenza nel vedere un patrimonio così prezioso, anziché essere custodito, valorizzato e restituito alla fruizione della comunità, progressivamente segnato dall’abbandono. Il Lago Soprano è sempre stato, e continua a essere, un diamante grezzo. Un patrimonio naturalistico straordinario, un luogo identitario, una ricchezza che appartiene a Serradifalco e all’intera Sicilia. Un patrimonio che non meritava di essere dimenticato. E in questi anni ciascuno, a vario titolo, ha assunto le proprie responsabilità, ha fatto sentire la propria voce e, talvolta, ha corso anche dei rischi personali e istituzionali pur di non rassegnarsi a quello stato di cose. Per questo il risultato di stasera appartiene a tutti.

Appartiene a chi ha amministrato, a chi ha vigilato, a chi ha denunciato, a chi ha scritto, a chi ha insistito, a chi ha creduto che fosse possibile cambiare le cose. Appartiene ai rappresentanti istituzionali che hanno collaborato, alle associazioni, ai volontari e ai cittadini che non hanno mai smesso di considerare il Lago Soprano una ricchezza da difendere.

Oggi voglio sottolineare anche un principio che per noi è fondamentale: chi ospita un patrimonio naturalistico sul proprio territorio deve poter essere protagonista della sua tutela e della sua valorizzazione. Il Comune di Serradifalco vuole assumersi questa responsabilità. Non per una questione di prestigio o di competizione istituzionale, ma perché conosce il proprio territorio, ne vive quotidianamente le esigenze e vuole mettere a disposizione competenze, progettualità, capacità amministrativa e volontà politica per restituire al Lago Soprano il futuro che merita.

La gestione comunale dovrà significare programmazione, tutela effettiva della biodiversità, vigilanza, manutenzione, recupero degli habitat, valorizzazione sostenibile e capacità di intercettare le risorse necessarie per realizzare interventi concreti. Adesso, naturalmente, non possiamo fermarci. Il voto di questa sera rappresenta un passaggio fondamentale, ma occorre che l’Assessorato regionale al Territorio e all’Ambiente dia seguito agli atti necessari affinché il trasferimento della gestione possa diventare realtà nel più breve tempo possibile.

A tutte le istituzioni coinvolte chiediamo di proseguire con lo stesso spirito di collaborazione dimostrato oggi. Non è il momento di rivendicare primogeniture, ma di unire le forze. Il Lago Soprano non ha bisogno di altre promesse. Ha bisogno di essere finalmente curato, protetto e valorizzato. Serradifalco ha ottenuto un risultato importante. Domani dobbiamo continuare a lavorare affinché quel voto si trasformi in una nuova stagione per la nostra Riserva. Perché il Lago Soprano non è soltanto uno specchio d’acqua. È memoria, identità, biodiversità, bellezza e futuro. E noi abbiamo il dovere di riconsegnarlo, nelle migliori condizioni possibili, alle generazioni che verranno. Grazie a tutti. Questa battaglia non è mai stata di uno soltanto. È stata, ed è, una battaglia di Serradifalco”.