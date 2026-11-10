Ladro entra in un’abitazione, ma si addormenta nella casa che aveva svaligiato: arrestato dai Carabinieri

Un ladro è penetrato in un’abitazione per mettere a segno un furto, ha rovistato nelle stanze e portato via alcuni oggetti, ma alla fine ha deciso di fermarsi a dormire. Così, al mattino, a svegliarlo ha trovato i carabinieri che lo hanno arrestato. La singolare vicenda di cronaca è avvenuta a Pratovecchio Stia, comune nel Casentino, una delle quattro vallate principali della provincia di Arezzo. In manette è finito un cittadino rumeno di 42 anni, con precedenti penali, accusato di furto in abitazione.

L’uomo avrebbe raggiunto l’immobile approfittando dell’assenza dei proprietari. Dopo aver forzato un accesso, avrebbe rovistato all’interno delle stanze, impossessandosi di alcuni oggetti di valore non particolarmente elevato. Poi, forse per la stanchezza, il freddo e anche per aver bevuto alcolici, avrebbe deciso di trascorrere la notte nella casa, sistemandosi comodamente su un letto.

Una permanenza che, tuttavia, si è rivelata fatale, come racconta il Corriere di Arezzo. Al mattino una vicina, insospettita da alcuni movimenti e da una situazione anomala, ha segnalato quanto stava accadendo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che, una volta entrati nell’abitazione, hanno trovato il quarantaduenne profondamente addormentato. Per lui sono scattate le manette.