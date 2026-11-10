Attivato dall’Asp innovativo servizio di trasporto del sangue da Patti alle Isole Eolie tramite droni

L’Azienda Provinciale Sanitaria di Messina ha annunciato l’avvio di un innovativo servizio di trasporto biomedicale con droni per consegnare sangue, farmaci ed emocomponenti dall’ospedale di Patti alle isole Eolie, in particolare verso Lipari e Vulcano. L’obiettivo è quello di ridurre drasticamente i tempi di consegna in situazioni d’emergenza ed emorragie critiche, in cui la tempestività è fondamentale per salvare vite.

Il progetto, sviluppato in collaborazione con l’azienda Abzero, ha superato con successo la fase di test e una rotta sperimentale di circa 37 chilometri. Il sistema ha ricevuto il via libera ufficiale da parte dell’ENAC (Ente Nazionale per l’Aviazione Civile). I droni utilizzano speciali capsule e sensori per il monitoraggio del materiale biologico durante il volo, superando i tradizionali ostacoli legati ai collegamenti marittimi o alle condizioni meteo marine avverse.