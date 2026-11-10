Caltanissetta. Promossa dal Rotary Club serata di riflessione al Teatro Rosso di San Secondo sul tema “Il Valore della Parità”

CALTANISSETTA. Una serata di confronto e riflessione si è svolta al Teatro Rosso di San Secondo, dove il Rotary Club Caltanissetta ha dedicato il proprio caminetto al tema “Il valore della parità”. Un incontro per approfondire il significato delle pari opportunità, il valore delle politiche di genere e l’importanza di promuovere una cultura fondata sul rispetto, sull’equità e sulla valorizzazione delle differenze.

Dopo l’introduzione della Presidente Irene Collerone, è intervenuta Anna Giannone, esperta in politiche di genere, offrendo spunti di riflessione su un tema di grande attualità e rilevanza sociale. Per il Rotary, promuovere la parità significa contribuire concretamente alla costruzione di comunità più inclusive, nelle quali ogni persona possa esprimere pienamente il proprio potenziale.

La serata si è conclusa con un momento conviviale, occasione per rafforzare lo spirito di amicizia e condivisione che caratterizza la vita rotariana. Un ringraziamento allo sponsor Icoimel S.r.l., nella persona del socio Salvatore Di Marca, per il sostegno all’iniziativa.