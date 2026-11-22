E’ mancata la vittoria, che avrebbe significato per la Nissa primo successo esterno in campionato oltre che seconda vittoria di fila, ma questo pari, francamente, non è da buttare via. Perché la Nissa ha affrontato fuori casa una delle rivelazioni di questo campionato, una squadra quinta in classifica che, anche oggi, non ha concesso sconti. A Praia a Mare s’è vista, nel complesso una buona Nissa in grado di conquistare un prezioso pari esterno 0-0 contro l’Asd Tortora Praia. Un pari meritato. Anzi, forse, se nel finale la Nissa avesse finalizzato sotto porta un paio di occasioni potenzialmente pericolose, probabilmente staremmo qui a parlare di una partita diversa. Ma si sa, il calcio è questo e bisogna prenderne atto sempre e comunque.

La Nissa, s’è schierata dal primo minuto con Castelnuovo, Fofana, Maltese, Tamajo, Cusumano, Parisi, Di Grazia, Pane, Rapisarda, Panattoni, Terranova. In panchina invece mister Moschella ha schierato Ukelis, Dimitrisin, Ferrante, Calvosa, Foscari, Palermo, Cataldi, Di Claudio, Cauteruccio.

Una Nissa che, va detto, nell’arco dei novanta minuti ha mostrato più attenzione e concentrazione, evitando di perdere palloni sanguinosi e di dare agli avversari vantaggi insperati. S’è tirato poco in porta da ambo le parti, o perlomeno le occasioni pericolose non sono state tali da far perdere la testa alle rispettive difese avversarie. La Nissa ha potuto così gestire senza patemi una partita nella quale, nel finale, con un pizzico di fortuna, avrebbe anche potuto portare a casa con i tre punti.

E’ mancato, rispetto al match con l’Enna, l’attacco, apparso poco incisivo. Il centrocampo invece ha tenuto bene e s’è anche visto un Di Grazia attivo e propositivo. Per il resto, buona e attenta la prestazione del reparto difensivo ben diretto da Maltese (nella foto) e un Castelnuovo che, ancora una volta, ha dimostrato di essere portiere di categoria superiore. Tutto questo ha fatto si che la Nissa uscisse imbattuta dal “Tedesco” di Praia a Mare. Per i biancoscudati il classico buon pareggio, il punto da non disdegnare per una Nissa che, comunque, in campo ha profuso impegno e volontà. Alla fine, un punto che fa morale e che da fiducia per il futuro più immediato in vista del match di domenica prossima nel quale la Nissa sarà chiamata ad affrontare allo stadio “Tomaselli” l’Athletic Palermo che ha battuto 2-0 la capolista Reggina.