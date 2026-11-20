Una trasferta delicata per diverse ragioni. La prima: la Nissa affronta allo stadio “Tedesco” per la 13^ giornata il Digiesse Praia Tortora, fin qui autentica rivelazione del campionato nonostante due sconfitte rimediate nelle ultime cinque giornate. I calabri sono quinti in classifica, ma soprattutto in questa prima fase della stagione hanno fin qui saputo interpretare il proprio ruolo da protagonisti. In casa la formazione calabra ha conquistato 3 vittorie e 2 pareggi, perdendo solo in una occasione. Ha segnato 8 gol subendone 4. Insomma, numeri che dicono di una squadra che, giocando in casa, costituisce un osso duro per chiunque.

La seconda: la Nissa scende in campo a Praia a Mare in un momento delicato del suo campionato che non è solo legato al passaggio del 74% delle quote societarie da Luca Giovannone all’amministratore unico Antonio Marrone. E’ infatti evidente che, fin qui, è sempre capitato che, ad un accenno di risveglio e di inversione di marcia, è sempre seguito uno stop. Tradotto in termini pratici: la Nissa è si riuscita a compiere, calcisticamente, il primo passo anche con buone prestazioni, ma nel momento in cui è stata chiamata a dare continuità al proprio cammino in campionato, ha subito stop alquanto bruschi.

La terza: dopo le prime 12 giornate di campionato, la Nissa non ha ancora vinto in trasferta. Un evento mai accaduto nelle precedenti stagioni. Si tratta di un dato che la dice lunga circa le difficoltà con le quali la squadra di Ivan Moschella ha dovuto fare i conti in questa prima parte di stagione. In trasferta la Nissa ha inanellato, in 6 partite, 3 pareggi e 3 sconfitte, con 5 gol fatti e 9 subiti. Insomma, non proprio un bel ruolino di marcia per i biancoscudati nel momento in cui si sono ritrovati a giocare fuori le mura amiche! Peggio della Nissa con 3 punti, in questo campionato hanno fatto solo Enna (2 punti), Modica e Vigor Lamezia (1 punto) e Ragusa e Castrum Favara (0).

C’è comunque da dire che l’avversaria della Nissa domenica, nelle ultime 5 gare ha inanellato 2 vittorie, 1 pari e 2 sconfitte, mentre la Nissa di sconfitte ne ha inanellate 3 con 2 vittorie. Un dato, numeri alla mano, solo leggermente favorevole ai calabri nel contesto di un match che, nel suo insieme, si annuncia comunque equilibrato. Perché la Nissa ha la qualità per superare il Digiesse Praia Tortora e togliere questo fastidioso “zero” dalla voce vittorie esterne in campionato! Cosa occorre ai biancoscudati per riuscire in questa svolta? Sicuramente bisogna recuperare lo spirito dei giorni migliori, la capacità di esprimere un gioco solido e senza fronzoli in difesa, un ritmo adeguato a centrocampo e soprattutto un maggior cinismo sotto porta. Insomma, nel calcio non bastano le buone prestazioni ma bisogna dargli continuità.

In settimana il patron della Nissa Luca Giovannone ha annunciato la cessione delle proprie quote societarie ad Antonio Marrone che è diventato nuovo amministratore unico della società. Alla vigilia di questo delicato confronto, lo stesso Marrone ha sottolineato di aver acquistato il 74% delle azioni della Nissa su sua personale valutazione e proposta. In maniera chiara e inequivocabile ha anche ribadito che mai avrebbe fatto simile proposta senza il supporto del main sponsor Osmosi. Ma soprattutto ha sottolineato: “Nessun abbandono ma semplice passaggio di consegne per permettere al patron di dedicarsi alle sue aziende che stanno incrementando il loro fatturato”. Inoltre il nuovo amministratore ha ribadito che, per il main sponsor Osmosi, s’è parlato di impegno economico per questa e la prossima stagione e che, quanto prima, incontrerà i soci di minoranza (che ha lodato per il loro impegno) per definire alcune importanti questioni.

Insomma, parole all’insegna della fiducia e della volontà di rilancio, quelle dell’amministratore unico della società che ha ribadito a chiare lettere che non c’è in atto nessun abbandono, che non c’è aria di rivoluzione, o di smantellamento, che la società interverrà in entrata e uscita sul mercato se riterrà ci siano le condizioni per farlo e che si andrà avanti sulla base di quella che è sempre stata la logica progettuale di casa Nissa. Parole rassicuranti considerato che si è appena alla 13^ giornata e che il campionato è ancora lungo, oltre che duro e complesso quanto basta. Ovviamente, in casa Nissa l’auspicio è che domenica possa arrivare la svolta con la prima vittoria esterna stagionale. Che vorrebbe dire continuità, inversione di marcia rispetto a questo primo terzo di campionato che non è stato esattamente come l’avrebbe voluto la dirigenza e gli stessi tifosi. Insomma, domenica più che mai, da Praia a Mare si attendono notizie di una Nissa finalmente in grado di svoltare, di lasciare il segno anche sul piano della continuità in un campionato che non può e non deve continuare a vederla come comprimaria.

Arbitrerà Digiesse Praia Tortora – Nissa Tommaso Bassetti di Lucca, coadiuvato dai collaboratori di linea Andrei Baciu di Tivoli e Leonardo Degli Abbati di Roma 1.