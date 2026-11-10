Serie D Futsal. La Nissa Futsal vince ancora: battuto 7-5 il Serradifalco; venerdì derby con l’Easy Sport

La Nissa FC Futsal conquista la seconda vittoria consecutiva nel campionato di Serie D. Sul campo di Montedoro, la formazione allenata da Paride Puzzanghera supera il Serradifalco per 7-5 al termine di una gara intensa e combattuta, disputata alla presenza del presidente emerito Arialdo Giammusso. Dopo il successo all’esordio contro l’Erbita 2025, i biancoscudati danno continuità al proprio avvio di stagione. Il Serradifalco si dimostra un avversario tenace, capace di mantenere aperto il confronto, ma la Nissa riesce a conservare il vantaggio e a rispondere ai tentativi di rimonta dei padroni di casa.

Protagonista sul piano realizzativo è Lauricella, autore di una tripletta. A completare le sette reti nissene arrivano la doppietta di Manganaro e i gol di Balbo e Vincitore. Un contributo offensivo distribuito tra più giocatori, che permette alla squadra di Puzzanghera di portare a casa altri tre punti.

Oltre al risultato, dalla trasferta di Montedoro arrivano indicazioni positive sul carattere del gruppo, capace di affrontare i momenti più delicati della partita restando compatto. Due vittorie in altrettante gare rappresentano un avvio incoraggiante, sul quale continuare a lavorare con fiducia e umiltà. Il calendario propone adesso la sfida cittadina contro l’Easy Sport, in programma venerdì. Per la Nissa Futsal sarà una nuova occasione per misurare i propri progressi e cercare il terzo risultato utile consecutivo, proseguendo un percorso appena iniziato.