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Serie D Futsal. La Nissa Futsal vince ancora: battuto 7-5 il Serradifalco; venerdì derby con l’Easy Sport

Redazione 1

Serie D Futsal. La Nissa Futsal vince ancora: battuto 7-5 il Serradifalco; venerdì derby con l’Easy Sport

Mar, 10/11/2026 - 07:34

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La Nissa FC Futsal conquista la seconda vittoria consecutiva nel campionato di Serie D. Sul campo di Montedoro, la formazione allenata da Paride Puzzanghera supera il Serradifalco per 7-5 al termine di una gara intensa e combattuta, disputata alla presenza del presidente emerito Arialdo Giammusso. Dopo il successo all’esordio contro l’Erbita 2025, i biancoscudati danno continuità al proprio avvio di stagione. Il Serradifalco si dimostra un avversario tenace, capace di mantenere aperto il confronto, ma la Nissa riesce a conservare il vantaggio e a rispondere ai tentativi di rimonta dei padroni di casa.

Protagonista sul piano realizzativo è Lauricella, autore di una tripletta. A completare le sette reti nissene arrivano la doppietta di Manganaro e i gol di Balbo e Vincitore. Un contributo offensivo distribuito tra più giocatori, che permette alla squadra di Puzzanghera di portare a casa altri tre punti.

Oltre al risultato, dalla trasferta di Montedoro arrivano indicazioni positive sul carattere del gruppo, capace di affrontare i momenti più delicati della partita restando compatto. Due vittorie in altrettante gare rappresentano un avvio incoraggiante, sul quale continuare a lavorare con fiducia e umiltà. Il calendario propone adesso la sfida cittadina contro l’Easy Sport, in programma venerdì. Per la Nissa Futsal sarà una nuova occasione per misurare i propri progressi e cercare il terzo risultato utile consecutivo, proseguendo un percorso appena iniziato.

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