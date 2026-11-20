È una giornata da segnare in rosso nel calendario del rugby siciliano e del movimento sportivo nisseno: domenica 22 novembre 2026 va in scena allo Stadio “Marco Tomaselli” di Caltanissetta, alle ore 14, il recupero del campionato nazionale di Serie B (Girone 6) tra Palermo/Nissa e XV Sud-Est Ragusa/Siracusa, incontro originariamente in programma lo scorso 25 ottobre e rinviato d’ufficio.

Si tratta della prima gara stagionale disputata nell’impianto nisseno per questo campionato, che porta il grande rugby in una struttura tra le più funzionali, moderne e complete del Sud Italia, capace di coniugare tradizione, capienza e standard tecnici di alto profilo per la doppia vocazione rugby-calcio. Un palcoscenico di primo piano che valorizza ulteriormente il progetto sportivo e territoriale legato a Caltanissetta.

Sul piano tecnico e dei risultati, il cammino della franchigia (6 punti in classifica, settima posizione) nata dalla sinergia tra Rugby Palermo e Nissa Rugby ha alternato entusiasmo e qualche passaggio a vuoto in questo avvio di stagione. Dopo aver rotto il ghiaccio con la prima vittoria stagionale in trasferta a Trepuzzi (0-62) nella terza giornata – una prova corale, solida e continua per tutti gli ottanta minuti contro una formazione pugliese ancora in fase di rodaggio in categoria – è arrivata la battuta d’arresto interna contro il Rugby IV Circolo Benevento (24-34) nell’ultimo turno giocato nel capoluogo siciliano. Una partita viva e combattuta, in cui i padroni di casa hanno comunque conquistato il punto di bonus offensivo grazie alle quattro mete segnate, ma hanno pagato nella ripresa un calo di disciplina e la maggiore concretezza di una squadra campana rocciosa e ben strutturata, capace di colpire nei momenti decisivi.

Dall’altra parte del campo scende il XV Sud-Est Ragusa/Siracusa (5 punti in graduatoria), formazione siciliana che ha aperto la stagione con un netto successo interno sul San Gregorio (52-5) per poi cedere in trasferta contro le Tigri Bari (19-7), confermandosi un’avversaria insidiosa. Un debutto di grande fascino su un impianto di riferimento per il Mezzogiorno, pronto ad accogliere una sfida dal peso specifico importante per il cammino di entrambe le contendenti nella stagione 2026/27.