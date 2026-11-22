(Adnkronos) – La Juventus torna in campo in Serie A. Oggi, domenica 22 novembre, i bianconeri sfidano il Venezia nella 12esima giornata di

campionato

(in un match visibile in diretta tv e streaming su Dazn). La squadra di Spalletti è reduce dal pareggio contro la Fiorentina prima della sosta, che ha fermato i bianconeri sul 2-2 al Franchi, mentre quella di Nicola ha vinto 2-1 contro l'Udinese al Penzo. Si comincia alle 12:30. Nella tredicesima giornata di campionato, il Venezia ospiterà il Bologna venerdì 27 novembre alle 20:45. Domenica 29 novembre, alle 20:45, la Juve affronterà invece il Como di Fabregas al Sinigaglia.

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